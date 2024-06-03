Работников оборонных предприятий мобилизуют при сверке данных в ТЦК

Оборонные предприятия, признанные критически важными для экономики Украины и имеющие право бронировать до 100% работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных сотрудников во время сверки данных в ТЦК и СП.

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Об этом говорится в обращении предприятий ОПК, пишет "Экономическая правда".

Отмечается, что более сорока предприятий в обращении к премьер-министру, министрам обороны и стратегическим отраслям промышленности, а также - главнокомандующему ВСУ, обращают внимание на то, что, после одновременного вступления в силу ряда законных и подзаконных актов, под угрозой возник производственный потенциал отечественного ОПК.

В частности, после достижения работником 25-летнего возраста предприятие обязано сверять его военно-учетные данные по ТЦК и СП, а работник – пройти военно-врачебную комиссию.

Также Минобороны пересматривает или изменяет перечень военно-учетных специальностей, в результате чего отдельные ВОС становятся недействительными, в результате чего военнообязанные должны обращаться в ТЦК и СП за внесением изменений в военно-учетные документы.

Существуют нередкие случаи, когда именно в этот переходный период ТЦК и СП осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации государственных контрактов оборонного назначения. после прохождения ВЛК таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование", - отмечают руководители оборонных предприятий.

В обращении отмечается, что Генеральный штаб и Министерство обороны Украины отказывают в согласовании предприятиям бронирования военнообязанных работников, не осуществивших замену приписного свидетельства на временное удостоверение, не обновили военно-учетную специальность или другие военно-учетные данные.

"Такая ситуация угрожает выполнению государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства. Предприятия ОПК отмечают необходимость введения правового механизма отсрочки вручения мобилизационных распоряжений работникам предприятий, признанных критически важными для обороны Украины, что позволит бронировать специалистов после обновления их военно-учетных данных", - подчеркивается в обращении.

Кабмин внес изменения в бронирование военнообязанных

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению № 520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

В то же время, в начале мая правительство продлило на месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению Кабмина №76.

Добавим, что Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением от 27 января 2023, создав условия для бронирования от мобилизации работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, занимающихся восстановлением критической инфраструктуры.

В частности, речь идет о предприятиях, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры. Также обеспечивают бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период.

Список таких предприятий, учреждений и организаций утверждается Министерством энергетики.

Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.