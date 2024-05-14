Кабмин внес изменения в бронирование военнообязанных: кого касаются

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением от 27 января 2023 года. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, создаются условия для бронирования от мобилизации работников предприятий топливно-энергетического комплекса и подрядных организаций, занимающихся восстановлением критической инфраструктуры.

В частности, речь идет о предприятиях, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры. Также обеспечивают бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период.

Следует отметить, что перечень таких предприятий, учреждений и организаций утверждается Министерством энергетики.

Напомним, что 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

В то же время, в начале мая правительство продлило на месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению Кабмина №76.

Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шумихи, поднятой из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.

Заметим, что в рамках существующей системы бронирования можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, имеющие неточности в данных (требуют уточнения), тогда как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже правильно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

В то же время Верховная Рада рассматривает две модели экономического бронирования украинцев от мобилизации. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, нардепы дискутируют о вариантах уплаты налога от зарплаты по меньшей мере в 35 тысяч гривен или квотного бронирования по отраслям.