Кабмін вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних: кого стосуються

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою від 27 січня 2023 року. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, створюються умови для бронювання від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій, що займаються відновленням критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про підприємства, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури. А також забезпечують безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної та газотранспортної системи України в особливий період.

Варто зазначити, що перелік таких підприємств, установ та організацій затверджується Міністерством енергетики.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Водночас на початку травня уряд продовжив на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно з постановою Кабміну №76.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Зауважимо, що в межах існуючої системи бронювань можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже правильно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Водночас Верховна Рада розглядає дві моделі економічного бронювання українців від мобілізації. За словами голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії, нардепи дискутують щодо варіантів сплати податку від зарплати щонайменше в 35 тисяч гривень або ж квотного бронювання по галузях.