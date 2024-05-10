В Україні змінили порядок бронювання від мобілізації на підприємствах

Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на період мобілізації та на час дії воєнного стану.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 8 травня 2024 року № 520

Тепер відповідно до постанови Кабміну, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.

"Підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, подають список до Міноборони", - сказано у постанові.

Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Нагадаємо, Уряд продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно постанови КМУ №76.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.