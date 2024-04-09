Циркачі та телемарафон: В Мінкульті назвали кількість заброньованих ним від мобілізації працівників

Станом на сьогодні за поданням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників.

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Про це повідомила пресслужба МКІП.

У МКІП нагадали, що Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76. Цією ж постановою визначено Порядок та критерії віднесення підприємств, установ, організацій до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Від дати прийняття Порядку бронювання понад рік тому, він не зазнав жодних змін. МКІП бронює працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа. Це у тому числі артисти театрів, філармоній і цирків також. Це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дозволяє зберегти сферу від занепаду. Станом на сьогодні за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників", - повідомили у МКІП.

У Мінкульті пояснили свої рішення тим, що заклади культури є критично важливими для життя, духовної стійкості та опору українців.

"Щодо бронювання працівників медіа - під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована", - йдеться в повідомленні МКІП.

Окрім цього, після хвилі хейту через бронювання працівників цирків від мобілізації, ЗМІ звернули увагу і на надання Міністерством молоді та спорту України у 2023-2024 роках бронювання окремим футбольним клубам, а саме: "Кривбас", "Дніпро-1", "Динамо Київ", "Оболонь", "Шахтар" і Українській асоціації футболу, інформує "Інтерфакс-Україна".

Також такий статус надано або підтверджено: благодійному товариству "Шахтар Сошіал", ТОВ "Шахтар-сервіс", громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Вінницької обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", Фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" і низці інших підприємств та організацій у сфері відання міністерства.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Фото: ua.depositphotos.com