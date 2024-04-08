Бізнес просить налагодити комунікацію між ТЦК та підприємцями: що пропонують

Європейська Бізнес Асоціація пропонує ініціювати запровадження процедури електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП в частині ведення військового обліку, зокрема, надання роботодавцем інформації щодо зміни у статусі військовозобов’язаних та звірки списків військовозобов’язаних.

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Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА)

Там наголошують, що комунікація з деякими органами влади потребує покращення, а саме питання ефективної взаємодії бізнесу та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Відсутність продуктивної комунікації між бізнесом та ТЦК

"Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації відмічають складність процесу, відсутність чітких процедур, необхідність фізичного відвідування ТЦК та СП, обмежену кількість прийомних годин, черги, відсутність чіткого переліку та адрес ТЦК та СП, відсутність зворотного зв’язку щодо деяких запитів, тощо", - підкреслюють в ЄБА.

В асоціації нагадують про «рейди» деякими містами країни відповідних представників ТЦК.

"Про причини, правила проведення яких, тощо також би було доречно прокомунікувати або все ж обирати більш цивілізовані підходи в роботі", - зауважують в ЄБА.

Все вище зазначене, в сукупності, часто значно ускладнює продуктивну комунікацію та процес виконання бізнесами своїх зобов’язань.

Більше того, на думку бізнес-спільноти, це негативно впливає і на якість ведення військового обліку, створює додаткове адміністративне навантаження для підприємців та є важливим фактором у прийнятті рішень щодо розширення бізнесу та збільшення інвестицій в економіку.

ЄБА неодноразово зверталася щодо необхідності удосконалення механізмів комунікації між бізнесом і ТЦК та СП, їх спрощення та осучаснення.

Тому бізнес-спільнота просить віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та міністра оборони України Рустема Умерова звернути увагу на цю ситуацію та вжити відповідних заходів.

Що пропонує бізнес

Спільнота ЄБА пропонує ініціювати запровадження процедури електронної комунікації бізнесу з ТЦК та СП в частині ведення військового обліку, зокрема, надання роботодавцем інформації щодо зміни у статусі військовозобов’язаних та звірки списків військовозобов’язаних.

Крім того, бізнес пропонує передбачити:

публікацію офіційних електронних адрес ТЦК та СП для комунікації та можливість надання підприємством необхідних відомостей засобами електронної комунікації.

встановити чіткі строки для ТЦК та СП щодо обробки запитів та надання відповідей, а також надання часу підприємству на усунення зауважень тощо.

запровадити необхідність для ТЦК та СП надавати відповіді підприємству з роз’ясненням проблем та недоліків, які були виявлені у ході звірки списків тощо.

Нагадаємо, як раніше повідомляла пресслужба ЄБА, у Верховній Раді розробляють концепцію моделі економічного бронювання паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію. Депутати обговорюють можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних працівників підприємств на додачу до механізмів, що пропонуються постановами Уряду.

Неналежна поведінка працівників ТЦК

Зауважимо, раніше уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК наголосив, що ТЦК - це військові підрозділи, які згідно з Конституцією не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть під час дії воєнного стану.

За словами омбудсмена, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників ТЦК і перевищення ними службових повноважень.

Повідомлялося, що Міноборони проводить незаплановані перевірки Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в регіонах ,під час яких фіксують "багато порушень".