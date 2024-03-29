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Воєнний стан
Дата публікації

Сирський розповів, скільки людей планують мобілізувати до лав ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі потреба в мобілізації 500 тисяч військових суттєва зменшилася.

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Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - заявив Сирський.

Він підкреслив,  що "люди - не роботи", а ті захисники, які прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, потребують відпочинку та лікування.

"Достатньо згадати, що бойова 110-та бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це – об’єктивна необхідність. І таких частин чимало", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Наразі, за словами Сирського, в Україні переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. 

Військові просили мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський. 

У січні Зеленський  заявив, що виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію, але не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.

"Я поки що не бачу потреби мобілізувати 500 000 тисяч людей. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, а тому що це люди, життя. Я не побачив сьогодні достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати: півмільйона треба мобілізувати", – підкреслив Зеленський.

Верховна Рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Лагідна мобілізація або рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ.  Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.  

У середині листопада Міноборони підписало договір із  агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту «рекрутинг» приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

Крім того, в України почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Автор:
Світлана Манько