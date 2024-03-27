У Міноборони роз'яснили, що передбачає законопроект про мобілізацію щодо 18-річних

Законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає низку змін у системі військової підготовки та мобілізації в Україні. Згідно з документом, мобілізація буде стосуватися громадян віком від 25 до 60 років, а правка про мобілізацію з 18 років – відхилена.

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Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Починаючи з 2025 року, у вищих навчальних закладах запроваджується обов'язкова базова військова підготовка. Водночас, деякі категорії громадян будуть звільнені від її проходження.

Замість чинної строкової служби пропонується запровадити базову військову службу терміном 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний. Громадяни з 18 років матимуть право обрати час її проходження.

Крім того, громадяни віком від 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Прихильники законопроєкту стверджують, що ці кроки суттєво підвищать боєздатність українських Збройних Сил та готовність суспільства до можливих загроз у майбутньому.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що сьогодні Комітет з питань безпеки дійшов по законопроєкту про мобілізацію до 3518 правки, готовність закону становить 82%. Завтра планують розглянути все що залишилось.

"Тобто завтра Комітет завершить розгляд всіх правок до закону", - зазначив він.

Мобілізація з 18 років

Нагадаємо, що кілька днів тому народний депутат Дмитро Разумков розповів, що у новому законопроекті про мобілізацію є норма про призов до війська людей з 18 років.

За його словами, якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати.

Проте, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правку до законопроєкту про мобілізацію, яка могла б призвести до мобілізації від 18-річного віку.

До законопроєкту внесли понад 4 тис правок

7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні.

Згодом Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони почав аналізувати внесені зміни до проєкту нового мобілізаційного закону. Очікується, що обробка всіх поданих поправок займе приблизно мінімум тиждень.

До законопроєкту було подано 4200 поправок над якими продовжує працювати Комітет з національної безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час телемарафону висловив думку, що законопроєкт про мобілізацію - мабуть один з найскладніших законопроектів з яким наразі працює український парламент.

Джерело фото: ua.depositphotos.com