В Минобороны разъяснили, что предусматривает законопроект о мобилизации в отношении 18-летних

Законопроект о мобилизации №10449 предусматривает ряд изменений в системе военной подготовки и мобилизации в Украине. Согласно документу, мобилизация будет касаться граждан от 25 до 60 лет, а правка о мобилизации с 18 лет – отклонена.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Начиная с 2025 года в высших учебных заведениях вводится обязательная базовая военная подготовка. В то же время некоторые категории граждан будут освобождены от ее прохождения.

Вместо действующей срочной службы предлагается ввести базовую военную службу на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. Граждане с 18 лет будут иметь право выбрать время его прохождения.

Кроме того, граждане младше 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Сторонники законопроекта утверждают, что эти шаги существенно повысят боеспособность украинских вооруженных сил и готовность общества к возможным угрозам в будущем.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что сегодня Комитет по безопасности дошел по законопроекту о мобилизации до 3518 правки, готовность закона составляет 82%. Завтра планируют рассмотреть все, что осталось.

"То есть завтра Комитет завершит рассмотрение всех поправок к закону", - отметил он.

Мобилизация с 18 лет

Напомним, что несколько дней назад народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации есть норма о призыве в армию людей с 18 лет.

По его словам, если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ТЦК смогут его мобилизовать.

Однако нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил правку к законопроекту о мобилизации, которая могла бы привести к мобилизации от 18-летнего возраста.

В законопроект внесли более 4 тыс. правок

7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении.

Впоследствии Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне начал анализировать внесенные изменения в проект нового мобилизационного закона. Ожидается, что обработка всех поправок займет примерно минимум неделю.

В законопроект было подано 4200 поправок над которыми продолжает работать Комитет по национальной безопасности и обороне.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время телемарафон высказал мнение, что законопроект о мобилизации - пожалуй один из самых сложных законопроектов с которым сейчас работает украинский парламент.

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