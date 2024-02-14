Законопроект о мобилизации: Стефанчук назвал дату второго чтения

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщает, что в парламенте проходит активное обсуждение законопроекта о мобилизации. Он отмечает, что второе чтение документа возможно не ранее 21 февраля.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Это будет не раньше 21 числа, потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект", - сказал Стефанчук.

Стефанчук отметил, что согласно процедуре, Верховная Рада имеет двухнедельный срок между первым и вторым чтениями законопроекта для внесения изменений и дополнений.

Он также добавил, что вместе с коллегами – докторами наук и профессорами – работает над внесением изменений, предусматривающих отсрочку мобилизации для аспирантов.

"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", - отметил Стефанчук.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта он не вступит в силу.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях в отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Позже глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия перечислил нормы в законопроекте о мобилизации, требующие исправления и пересмотра до второго чтения.

По словам Арахамии, неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан, уклоняющихся от мобилизации. Он убежден, что подобная инициатива вряд ли найдет поддержку среди депутатов.