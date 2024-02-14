Законопроект про мобілізацію: Стефанчук назвав дату другого читання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляє, що в парламенті відбувається активне обговорення законопроєкту про мобілізацію. Він зазначає, що друге читання документу можливе не раніше ніж 21 лютого.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Це буде не раніше 21 числа, тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту", - сказав Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що згідно з процедурою, Верховна Рада має двотижневий термін між першим і другим читаннями законопроєкту для внесення змін та доповнень.

Він також додав, що разом з колегами - докторами наук та професорами - працює над внесенням зміни, які передбачають відстрочку мобілізації для аспірантів.

"Це буде така професорська поправка, на якій ми будемо наполягати... Ми хочемо захистити тих аспірантів, які дійсно хочуть рухати українську науку", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розписав графік в Раді стосовно того, як буде рухатись законопроєкт №10449. За його словами, навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня він не вступить в силу.

Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів України 30 січня зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Пізніше голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував норми у законопроєкті про мобілізацію, які потребують виправлення та перегляду до другого читання.

За словами Арахамії, неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації. Він переконаний, що така ініціатива навряд чи знайде підтримку серед депутатів.