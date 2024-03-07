Профильный комитет начал рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации, их более 4 тысяч

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне начал анализировать внесенные изменения в проект нового мобилизационного закона. Ожидается, что обработка всех поправок займет примерно минимум неделю.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев в комментарии для LIGA.net.

Чернев выразил надежду, что депутатам понадобится около недели для рассмотрения всех предложений и добавил, что комитет уже предварительно поддержал одну из ключевых норм законопроекта, которая ограничивает право управления транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от военного призыва.

Нардеп уточнил, что до этого момента комитет обсуждал основные принципы и направления изменений в законопроекте, о чем упоминала народная депутат от "Евросолидарности" Ирина Фриз, отмечая одобрение определенных подходов к документу.

В законопроект подано 4200 поправок

Добавим, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время телемарафона высказал мнение, что законопроект о мобилизации – пожалуй, один из самых сложных законопроектов, с которым сейчас работает украинский парламент.

По его словам, очень важной составляющей этого законопроекта является вопрос справедливости и тем ребятам, которые находятся сегодня на передовой, нужно четко знать правила, по которым они будут заменены и по которым будут иметь возможность пойти в ротацию.

Стефанчук отметил, что в настоящее время в законопроект подано 4200 поправок над которыми продолжает работать Комитет по национальной безопасности и обороне.

"Насколько я знаю, работа в комитете продолжается по рассмотрению этого законопроекта, как только работа будет завершена, он будет передан тогда на юридическое управление, будет вычитан и после этого будет готов для внесения с фракциями и группами", - рассказал он.

Глава ВР добавил, что после того, когда будет конечная редакция законопроекта можно будет планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте.

По его словам, из законопроекта нужно убраны вещи, касающиеся вопроса возможности обхождения мобилизации через второе высшее образование, через аспирантов или через целый ряд других обстоятельств.

"Но те, кто действительно нуждается в этом, они должны иметь четкие понятные правила на отсрочку или бронирование. Именно об этом идет дискуссия в комитете", - резюмировал он.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада на своем заседании поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта он не вступит в силу.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников срок военной службы которых закончился во время действия военного положения. 23 февраля Верховная Рада одобрила в целом законопроект №11035 о демобилизации срочников. За принятие законопроекта проголосовали 319 депутатов.

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