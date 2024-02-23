Верховная Рада приняла в целом законопроект о демобилизации срочников

23 февраля Верховная Рада одобрила в целом законопроект №11035 о срочниках. За принятие законопроекта проголосовали 319 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о демобилизации срочников! (№11035). За основу – 317!!!! И в целом – 319! Это результат большой работы! Ребята ждут уже 4 года! Наконец-то это решено", - написал он.

Эту информацию подтвердил и народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил законопроект №11035 относительно срочников. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить. Законопроект был внесен ad-hoc ", - написал он.

Согласно тексту закона, предусмотрено предоставление годовой отсрочки от последующей мобилизации для военнослужащих срочной службы, которые будут демобилизованы и отправлены в запас.

Комитет Совета поддержал законопроект о демобилизации

Несколько часов назад комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект об изменениях сроков срочной военной службы и одобрил законопроект №11035, предусматривающий демобилизацию солдат, служивших по срочному призыву.

"Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников с добавлением нормы по моему альтернативному законопроекту об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев!", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников срок воинской службы которых истек во время действия военного положения.