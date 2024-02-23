Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків

23 лютого Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11035 щодо строковиків. За прийняття законопроєкту проголосували 319 депутатів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

"Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків! (№11035). За основу - 317!!!! І в цілому - 319! Це результат великої роботи! Хлопці чекають вже 4 рік! Нарешті це вирішено", - написав він.

Цю інформацію підтвердив і народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив законопроєкт №11035 щодо строковиків. Одразу за основу та в цілому. Даємо право Президенту їх звільнити. Законопроект був внесений ad-hoc", - написав він.

Згідно з текстом закону, передбачено надання однорічної відстрочки від наступної мобілізації для військовослужбовців строкової служби, які будуть демобілізовані та відправлені в запас.

Комітет Ради підтримав законопроєкт про демобілізацію

Кілька годин тому комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби і схвалив законопроєкт №11035, який передбачає демобілізацію солдатів, що служили за строковим призовом.

"Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців!", - написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану.