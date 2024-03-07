Профільний комітет почав розглядати правки до законопроєтку про мобілізацію, їх понад 4 тисячі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони почав аналізувати внесені зміни до проєкту нового мобілізаційного закону. Очікується, що обробка всіх поданих поправок займе приблизно мінімум тиждень.

Про це розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв у коментарі для LIGA.net.

Чернєв висловив сподівання, що депутатам знадобиться близько тижня для розгляду усіх пропозицій та додав, що комітет вже попередньо підтримав одну з ключових норм законопроєкту, яка обмежує право на керування транспортними засобами для осіб, що ухиляються від військового призову.

Нардеп уточнив, що до цього моменту комітет обговорював основні принципи та напрямки змін у законопроєкті, про що згадувала народна депутатка від "Євросолідарності" Ірина Фріз, наголошуючи на схваленні певних підходів до документа.

До законопроєкту подано 4200 поправок

Додамо, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час телемарафону висловив думку, що законопроєкт про мобілізацію - мабуть один з найскладніших законопроектів з яким наразі працює український парламент.

За його словами, дуже важливою складовою цього законопроекту є питання справедливості і тим хлопцям і дівчатам які знаходяться сьогодні на передовій треба чітко знати правила, по яких вони будуть замінені і по яких будуть мати можливість піти в ротацію.

Стефанчук зазначив, що наразі до законопроєкту подано 4200 поправок над якими продовжує працювати Комітет з національної безпеки і оборони.

"Наскільки я знаю, робота в комітеті ще триває по розгляду цього законопроекту, як тільки робота буде завершена, він буде переданий тоді на юридичне управління, буде вичитаний і після цього буде готовий для внесення з фракціями і групами", - розповів він.

Голова ВР додав, що після того, коли буде кінцева редакція законопроекту, можна буде планувати таймінг проходження цього законопроекту в парламенті.

За його словами, із законопроєкту потрібно прибрані речі, які стосуються питання можливості обходження мобілізації через другу вищу освіту, через аспірантів чи через цілу низку інших обставин.

"Але ті хто справді потребують цього вони повинні мати чіткі зрозумілі правила на відстрочку чи бронювання. Саме про це йде а дискусія в комітеті", - резюмував він.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада на своєму засіданні підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розписав графік в Раді стосовно того, як буде рухатись законопроєкт №10449. За його словами, навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня він не вступить в силу.

22 лютого, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану. 23 лютого Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №11035 щодо демобілізації строковиків. За прийняття законопроєкту проголосували 319 депутатів.

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