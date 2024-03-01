Ухилянтів позбавлять права керувати авто: які обмеження будуть у законі про мобілізацію і коли його приймуть

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що депутати можуть прийняти новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні до кінця березня.

Про це депутат розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Коли законопроєкт про мобілізацію винесуть у сесійний зал

За словами Веніславського, до документа внесли понад 4 тисячі поправок.

"Тому було ухвалене рішення всі однотипові законодавчі поправки розбити на групи. І в результаті з понад 4 тисяч поправок ми отримали 16 блоків з ключових речей, які народні депутати пропонували нам змінити, викласти в інші редакції тощо", - повідомив Веніславський.

Він додав, що 4 березня секретаріат має підготувати порівняльну таблицю законопроєкту. Вже починаючи з 5-6 березня Рада може приступити до постатейного обговорення і до врахування або відхилення цих законодавчих поправок за участі нардепів, які їх подавали.

"Оптимістично - що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично - до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроєкт на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати в другому читанні", - прогнозує Веніславський.

Які обмеження для ухилянтів будуть у законі про мобілізацію

Як повідомив Веніславський, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

За словами нардепа, норми обмеження конституційних прав і свобод є найбільш дискусійними. Мова йде про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, про обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках.

"Ми вирішили, що обмеження у праві виїзду за межі України для військовозобов'язаних, чоловіків віком від 18 до 60 років вже є прописане в законі про правовий режим воєнного стану. Додатково це регулювати в новому законі, на наш погляд, потреби немає. В законі України про затвердження указу президента України про запровадження воєнного стану ми це врегулювали і так", - сказав він.

Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо".

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили. Тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону", - заявив Веніславський.

Крім того, можливо, будуть підвищені існуючі штрафи за ухилення від мобілізації.

"Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроект", - наголосив Веніславський.

Обіцяють врахувати всі пропозиції, які покращать законопроєкт

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

Раніше голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія перерахував норми у законопроєкті про мобілізацію, які потребують виправлення та перегляду до другого читання. За його словами, арештів рахунків ухилянтів точно не буде, але буде інший примус.

Також у Верховній Раді чекають роз'яснень від Міноборони щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника у законопроєкті про мобілізацію. Депутати не розуміють, як ця ідея може бути реалізована технічно, оскільки не всі люди можуть або мають доступ до інтернету і смартфонів.

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