"Їх не питатимуть": Мін'юст вимагає мобілізації засуджених на рівні з іншими громадянами

У новому законопроєкті уряду про мобілізацію, проголосованому у першому читанні, пропонується дозволити залучати до лав ЗСУ засуджених за їхнім бажанням, але Міністерство юстиції пропонує радикальніші кроки.

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Про це заявив очільник відомства Денис Малюська, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, обов’язок кожного громадянина — захищати державу. Те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання — не обов’язково строк у в’язниці – і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати Батьківщину.

"Захист країни — не право, а обов’язок. Питання не в тому, щоб дозволити засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед даної категорії осіб. Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція", - зазначив Малюська.

Він підкреслив, що рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, мають виносити органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії.

"Це наша позиція і ми будемо просити депутатів підтримати це. Йдеться про "десятки тисяч людей", - наголосив Малюська.

В Україні хочуть дозволити засудженим та в’язням воювати

Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до лав до ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й про тих, хто був засуджений раніше і вже відбув покарання.

Наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Збройних сил України не лише засуджених, які перебувають у в’язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі.

Тому Мін'юст вже розробив пропозиції змін до законодавства, які наразі перебувають на розгляді в комітетах ВРУ, які покликані усунути цю проблему.

З початком повномасштабного вторгнення Мін'юст отримав від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитись до лав Збройних сил, до відсічі агресії.

Зауважимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонував у новому законопроєкті про мобілізацію прописати в категоріях, які можуть бути мобілізовані, тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях і добровільно погоджується йти до війська.

Проте Генштабу ЗСУ ця ідея не дуже подобається. Там заявили, що служба в армії для гідних людей і не може розглядатися як покарання. Проте Лубінець наголосив, що навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі засуджені залишаються людьми і громадянами України.