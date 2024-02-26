Зеленський підписав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України підписав закон про демобілізацію строковиків із наданням відстрочки від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Про це йдеться у картці документа №11035 "Проект Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроєкт №11035 щодо строковиків 23 лютого – за його прийняття проголосували 319 депутатів.

За декілька годин до цього законопроєкт підтримав комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони.

Сам законопроєкт був внесений до Верховної Ради Володимиром Зеленським 22 лютого.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, що дозволить звільнити в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Крім того, під час голосування врахована поправка, яка надає відстрочку строковиками від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Яка ситуація з демобілізацією зараз

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, відповідно до чинного законодавства демобілізація українських військовослужбовців можлива лише після закінчення війни. Проте у Міністерстві оборони опрацьовують різні рішення, які дадуть змогу військовим, що вже майже два роки знаходяться на передовій, перепочити.

З початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики залишаються на військовій службі, їх могли демобілізувати за особливих обставин, які розглядалися індивідуально. Проте, з 1 серпня 2023 року строковики, у яких закінчується строк служби за призовом, отримали право добровільно мобілізуватися до війська.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена", - сказав він.

За словами самих військових, якщо демобілізувати хороших навчених воїнів чи особливо командирів пристріляних бригад, а на їх місце призначити новобранців, то це понесе за собою великі втрати в особовому складі.

Зауважимо, що раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявляв, що питання демобілізації тих, хто відслужив півтора року під час ведення бойових дій, навряд чи буде розглянуте та прийнято найближчим часом, оскільки становить суттєві ризики для нашої держави.