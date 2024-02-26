Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников

Президент Украины подписал закон о демобилизации срочников с предоставлением отсрочки от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Об этом говорится в карточке документа №11035 "Проект Закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы.

Напомним, что Верховная Рада одобрила законопроект №11035 о срочниках 23 февраля – за его принятие проголосовали 319 депутатов.

За несколько часов до этого законопроект поддержал комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

Сам законопроект был внесен в Верховную Раду Владимиром Зеленским 22 февраля.

Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается нормировать во время действия в Украине военного положения возможность увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, что позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы в 2024 году.

Кроме того, во время голосования учтена поправка, предоставляющая отсрочку срочниками от последующей мобилизации на 12 месяцев.

Какая ситуация с демобилизацией сейчас

По словам министра обороны Рустема Умерова, согласно действующему законодательству, демобилизация украинских военнослужащих возможна только после окончания войны. Однако в Министерстве обороны прорабатывают различные решения, которые позволят военным, которые уже почти два года находятся на передовой, отдохнуть.

С начала полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники остаются на военной службе, их могли демобилизовать при особых обстоятельствах, которые рассматривались индивидуально. Однако с 1 августа 2023 года срочники, у которых истекает срок службы по призыву, получили право добровольно мобилизоваться в армию.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул. или был частично освобожден", - сказал он.

По словам самих военных, если демобилизовать хороших обученных воинов или особенно командиров пристрелянных бригад, а на их место назначить новобранцев, это понесет за собой большие потери в личном составе.

Отметим, что ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявлял, что вопрос демобилизации отслуживших полтора года во время ведения боевых действий вряд ли будет рассмотрен и принят в ближайшее время, поскольку представляет существенные риски для нашего государства.