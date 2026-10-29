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Из-за курса доллара авто за $10 тысяч подорожало на 27 тысяч гривен

Из-за курса доллара авто за $10 тысяч подорожало на 27 тысяч гривен
Из-за курса доллара авто за $10 тысяч подорожало на 27 тысяч гривен

Автомобиль стоимостью $10 тыс., даже при неизменной цене в валюте, с начала 2026 года стал для украинского покупателя почти на 27 тыс. грн дороже роста курса доллара. По официальному курсу НБУ его гривневая стоимость увеличилась примерно с 423,5 тыс. грн. до 450,5 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расчеты Института исследований авторынка.

С 1 января по 24 октября официальный курс доллара вырос с 42,3532 грн/$ до 45,0510 грн/$, или примерно на 6,4%.

Поэтому автомобиль за $5 тыс. требует уже примерно на 13,5 тыс. грн больше, чем в начале года.

Для машины за $20 тыс. разница составляет около 54 тыс. грн, а за $30 тыс. — более 80 тыс. грн.

Больше всего курс бьет по массовому сегменту

Медианная цена подержанной легковушки на украинском рынке в октябре составляла около $9500.

В начале года такая машина соответствовала примерно 402,4 тыс. грн, а по состоянию на 24 октября уже около 428 тыс. грн.

Следовательно, только из-за изменения курса гривневая стоимость такого автомобиля выросла примерно на 25,6 тыс. грн.

При этом 51,6% активных объявлений о продаже подержанных авто стоили ниже $10 тыс., а 80,2% — ниже $20 тыс.

Что произошло с бюджетом в гривнах

Если в начале года покупатель имел 500 тыс. грн, по тогдашнему курсу это соответствовало примерно $11,8 тыс.

В конце октября те же 500 тыс. грн равнялись уже около $11,1 тыс. Таким образом, валютная покупательная способность такого бюджета уменьшилась примерно на $700.

Для бюджета в 1 млн грн разница составляет около $1,4 тыс.

Особенно ощутим курсовой фактор при покупке автомобиля за границей, поскольку к его стоимости добавляются доставка, таможенные платежи, ремонт, запчасти и другие расходы, часть которых также зависит от валюты.

Напомним, медианная цена подержанного автомобиля в Украине сейчас составляет около $9500, а более половины предложений дешевле $10 тысяч .

Автор:
Татьяна Гойденко

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