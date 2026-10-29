Через курс долара авто за $10 тисяч подорожчало на 27 тисяч гривень

Автомобіль вартістю $10 тис., навіть за незмінної ціни у валюті, від початку 2026 року став для українського покупця майже на 27 тис. грн дорожчим через зростання курсу долара. За офіційним курсом НБУ його гривнева вартість збільшилася приблизно з 423,5 тис. грн до 450,5 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на розрахунки Інституту досліджень авторинку.

Від 1 січня до 24 жовтня офіційний курс долара зріс із 42,3532 грн/$ до 45,0510 грн/$, або приблизно на 6,4%.

Через це автомобіль за $5 тис. потребує вже приблизно на 13,5 тис. грн більше, ніж на початку року.

Для машини за $20 тис. різниця становить майже 54 тис. грн, а за $30 тис. — понад 80 тис. грн.

Найбільше курс б'є по масовому сегменту

Медіанна ціна вживаного легковика на українському ринку у жовтні становила близько $9500.

На початку року така машина відповідала приблизно 402,4 тис. грн, а станом на 24 жовтня — вже близько 428 тис. грн.

Отже, лише через зміну курсу гривнева вартість такого автомобіля зросла приблизно на 25,6 тис. грн.

При цьому 51,6% активних оголошень про продаж вживаних авто мали ціну нижче $10 тис., а 80,2% — нижче $20 тис.

Що сталося з бюджетом у гривнях

Якщо на початку року покупець мав 500 тис. грн, за тодішнім курсом це відповідало приблизно $11,8 тис.

Наприкінці жовтня ті самі 500 тис. грн дорівнювали вже близько $11,1 тис. Таким чином, валютна купівельна спроможність такого бюджету зменшилася приблизно на $700.

Для бюджету в 1 млн грн різниця становить уже близько $1,4 тис.

Особливо відчутним курсовий фактор є під час купівлі автомобіля за кордоном, оскільки до його вартості додаються доставка, митні платежі, ремонт, запчастини та інші витрати, частина яких також залежить від валюти.

Нагадаємо, медіанна ціна вживаного автомобіля в Україні зараз становить близько $9500, а понад половина пропозицій дешевші за $10 тисяч.