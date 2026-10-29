Цена нефти на 29 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В четверг, 29 октября, мировые цены на нефть пошли вниз на фоне надежд на мирные переговоры. Ожидания дипломатического урегулирования ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $114,10 -1,1% WTI $101,45 -1,3% Urals $111,56 -2.46%

Как отмечается, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,22. или на 1,1%, – до 114,10 дол. за баррель. Остальные фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,33 дол. или на 1,3%, – до 101,45 дол. за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, давление на нефтяные котировки усилили сообщения о возможном возобновлении мирных переговоров между США и Ираном. По данным The Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Венс пытался возобновить дипломатический диалог, прислав письмо главе Совета безопасности Ирана Мохсену Резаи.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и дальше рассчитывает на дипломатическое урегулирование. По его словам, предложенный семидневный план может быть реализован менее чем через неделю при условии его одобрения.

Ожидания прогресса в переговорах ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока . В то же время, потенциал снижения котировок остается ограниченным, отметил экономист Nomura Securities Юки Такасима.