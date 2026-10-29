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Цена нефти на 29 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Какая цена нефти 29 октября / Depositphotos

В четверг, 29 октября, мировые цены на нефть пошли вниз на фоне надежд на мирные переговоры. Ожидания дипломатического урегулирования ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $114,10 -1,1%
WTI $101,45 -1,3%
Urals $111,56 -2.46%

Как отмечается, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,22. или на 1,1%, – до 114,10 дол. за баррель. Остальные фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,33 дол. или на 1,3%, – до 101,45 дол. за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, давление на нефтяные котировки усилили сообщения о возможном возобновлении мирных переговоров между США и Ираном. По данным The Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Венс пытался возобновить дипломатический диалог, прислав письмо главе Совета безопасности Ирана Мохсену Резаи.

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и дальше рассчитывает на дипломатическое урегулирование. По его словам, предложенный семидневный план может быть реализован менее чем через неделю при условии его одобрения.

Ожидания прогресса в переговорах ослабили опасения возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока . В то же время, потенциал снижения котировок остается ограниченным, отметил экономист Nomura Securities Юки Такасима.

Напомним, цена дизеля в группе уже превышает розничную: за неделю она выросла до 103,69 грн/л, в то время как на АЗС горючее в среднем стоит 103,18 грн/л. Из-за обмеления Дуная сократились поставки водным путем, и рынок перешел на более дорогую автомобильную логистику. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что на этой неделе дизель на заправках подорожает еще на 2–3 грн/л, бензин останется в цене, а автогаз продолжит дорожать.

Автор:
Ольга Опенько

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