Ціна нафти на 29 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

У четвер, 29 жовтня, світові ціни на нафту пішли вниз на тлі надій на мирні переговори. Очікування дипломатичного врегулювання послабили побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $114,10 -1,1% WTI $101,45 -1,3% Urals $111,56 -2.46%

Як зазначається, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,22 дол. або на 1,1%, - до 114,10 дол. за барель. Інші ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,33 дол. або на 1,3%, - до 101,45 дол. за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, тиск на нафтові котирування посилили повідомлення про можливе відновлення мирних переговорів між США та Іраном. За даними The Wall Street Journal, віцепрезидент США Джей Ді Венс намагався відновити дипломатичний діалог, надіславши листа голові Ради безпеки Ірану Мохсену Резаї.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран і надалі розраховує на дипломатичне врегулювання. За його словами, запропонований семиденний план може бути реалізований менш ніж за тиждень за умови його схвалення.

Очікування прогресу в переговорах послабили побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу. Водночас потенціал зниження котирувань залишається обмеженим, зазначив економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.