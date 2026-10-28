Нафта, газ і санкції: про які економічні угоди США та Росія говорять у межах переговорів щодо України

Вашингтон і Москва розглядають можливість відновлення економічної співпраці, зокрема у нафтовому секторі, газовій галузі та авіабудуванні. Ці питання порушують у межах ширших переговорів щодо завершення війни в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Одним із можливих напрямів співпраці є повернення американських компаній до російських енергетичних проєктів. За даними видання, сторони обговорювали відновлення спільного підприємства за участю американських і російських нафтових компаній поблизу острова Сахалін, а також залучення великих компаній зі США до відновлення експорту російської нафти до Європи трубопроводом "Дружба".

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф обговорював потенційні економічні домовленості з Володимиром Путіним під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку вересня.

В американській адміністрації заявили, що представники Дональда Трампа обговорюють з обома сторонами війни економічні ініціативи, які можуть передбачати інвестиції у відновлення України та післявоєнну співпрацю з Росією.

За словами американського чиновника, відповідні домовленості можуть стати частиною комплексної мирної угоди. Водночас остаточних рішень щодо їх реалізації наразі немає.

Які економічні проєкти обговорюють США та Росія

Перелік потенційних домовленостей не обмежується нафтовим сектором. За інформацією FT, серед пропозицій також є:

Активи "Лукойлу". Обговорюється можливий продаж міжнародних активів російської компанії інвесторам, пов'язаним із Білим домом.

Зріджений природний газ. Сторони розглядають потенційний проєкт у сфері СПГ на Алясці за участю російської компанії "Новатек".

Постачання газу до Європи. Ще один напрям - можливе відновлення російських газових поставок на європейський ринок.

Калійні добрива. Переговори стосуються потенційного пом'якшення санкцій щодо цієї продукції та її експорту через балтійські порти. Для реалізації такого сценарію знадобиться також рішення Європейського Союзу щодо обмежень.

Запорізька АЕС. Серед ідей, які обговорюються, - передача управління станцією американській компанії з подальшим розподілом виробленої електроенергії між Україною та Росією.

Окремо сторони розглядають можливість відновлення доступу американських авіакомпаній до російського повітряного простору для транзитних польотів і обльотів. Це могло б скоротити маршрути та витрати на пальне.

Також ідеться про відновлення співпраці у виробництві й постачанні титану, який використовують у цивільному авіабудуванні. До початку повномасштабної війни Boeing співпрацювала з Росією у цій галузі, однак згодом призупинила відповідні операції та диверсифікувала ланцюги постачання.

Чому Москва зацікавлена в економічних домовленостях

За інформацією джерел FT, російська сторона розглядає перспективу масштабних бізнес-проєктів як один зі способів заохотити адміністрацію Трампа до відновлення відносин із Москвою ще до завершення війни.

Частина цих ініціатив спирається на пропозиції, які спеціальний посланець Путіна з економічних питань Кирило Дмитрієв обговорював зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час попередніх контактів щодо мирного плану.

Однак переговорний процес зайшов у глухий кут через розбіжності щодо територіальних вимог Росії. Україна виступила проти російських вимог про територіальні поступки як передумови для подальших домовленостей.

За словами співрозмовника FT, знайомого з обговореннями, російська сторона спочатку розраховувала реалізувати економічні ініціативи після завершення війни, але згодом вирішила просувати їх уже під час переговорного процесу.

Водночас перспективи повернення американського бізнесу до Росії залишаються невизначеними. Перешкодами є відсутність прогресу щодо припинення війни, збереження жорсткої переговорної позиції Кремля та ризики для компаній, які можуть відновити діяльність на російському ринку.

Показовим є приклад ExxonMobil. Компанія брала участь у проєкті "Сахалін-1" із часткою 30%, але після втрати активу зосередилася на переговорах щодо компенсації. За інформацією FT, минулого року ExxonMobil заявляла про такі переговори, водночас не плануючи відновлювати діяльність у Росії.

Як економічні угоди пов'язані з мирними переговорами

Вашингтон розраховує просунути обговорення потенційної мирної угоди під час тристоронніх переговорів за участю України та Росії, які, за даними FT, планували провести в Абу-Дабі наступного місяця.

Одним із ключових питань мають стати гарантії безпеки для обох країн після завершення війни. За інформацією співрозмовників видання, раніше США пов'язували майбутні гарантії для України з територіальними поступками, проте згодом дали зрозуміти, що не наполягатимуть на передачі українських територій за столом переговорів.

Економічний напрям переговорів водночас викликає занепокоєння в Європі. Європейські дипломати заявляли американським колегам про неприйнятність послаблення санкцій або укладення бізнес-угод із Росією до завершення війни.

Один із європейських дипломатів, якого цитує FT, висловив сумнів, що економічні стимули зможуть переконати Путіна змінити позицію. На його думку, мотиви російського керівництва виходять за межі фінансових інтересів і стосуються також питань контролю.

Колишній представник адміністрації Трампа також поставив під сумнів перспективи запропонованих домовленостей. За його оцінкою, попередні спроби запропонувати Москві економічні стимули не допомогли подолати розбіжності щодо умов завершення війни.

Таким чином, обговорення потенційних бізнес-проєктів може стати одним з елементів переговорів між Вашингтоном і Москвою. Однак їх реалізація залежатиме від подальшого перебігу мирного процесу, санкційних рішень та готовності компаній повертатися на російський ринок.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Болгарії відмовився від участі своєї країни в наданні нової фінансової допомоги Україні. Він закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, наголосивши, що кожен наступний день ризикований і для миру, і для добробуту, і для стабільності в Європі.

Крім того, Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина вимагають звільнити їх від сплати внесків до фінансових гарантій нового кредиту Євросоюзу для України.

Європейська комісія вивчає, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, але закликає усіх міжнародних партнерів мобілізувати зусилля.