Нефть, газ и санкции: о каких экономических соглашениях США и Россия говорят в рамках переговоров по Украине

Вашингтон и Москва рассматривают возможность возобновления экономического сотрудничества, в частности, в нефтяном секторе, газовой отрасли и авиастроении. Эти вопросы поднимаются в рамках более широких переговоров по завершению войны в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

Одним из возможных направлений сотрудничества является возвращение американских компаний в российские энергетические проекты. По данным издания, стороны обсуждали возобновление совместного предприятия с участием американских и российских нефтяных компаний вблизи острова Сахалин, а также привлечение крупных компаний из США к возобновлению экспорта российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба".

Специальный посланник президента США Стив Виткофф обсуждал потенциальные экономические договоренности с Владимиром Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября.

В американской администрации заявили, что представители Дональда Трампа обсуждают с обеими сторонами войны экономические инициативы, которые могут предусматривать инвестиции в восстановление Украины и послевоенное сотрудничество с Россией.

По словам американского чиновника, соответствующие договоренности могут стать частью комплексного мирного соглашения. В то же время, окончательных решений по их реализации пока нет.

Какие экономические проекты обсуждают США и Россия

Список потенциальных договоренностей не ограничивается нефтяным сектором. По информации FT, среди предложений также:

Активы "Лукойла". Обсуждается возможная продажа международных активов российской компании инвесторам, связанным с Белым домом.

Сжиженный природный газ. Стороны рассматривают потенциальный проект в сфере СПГ на Аляске с участием российской компании "Новатек".

Поставка газа в Европу. Еще одно направление – возможно возобновление российских газовых поставок на европейский рынок.

Калийные удобрения. Переговоры касаются потенциального смягчения санкций в отношении этой продукции и ее экспорта через балтийские порты. Для реализации такого сценария понадобится также решение Европейского Союза по ограничениям.

Запорожская АЭС. Среди обсуждаемых идей - передача управления станцией американской компании с последующим распределением производимой электроэнергии между Украиной и Россией.

Отдельно стороны рассматривают возможность возобновления доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству для транзитных полетов и облетов. Это могло бы сократить маршруты и расходы на горючее.

Также речь идет о возобновлении сотрудничества в производстве и поставке титана, используемого в гражданском авиастроении. До начала полномасштабной войны Boeing сотрудничала с Россией в этой области, однако затем приостановила соответствующие операции и диверсифицировала цепи поставок.

Почему Москва заинтересована в экономических договоренностях

По информации источников FT, российская сторона рассматривает перспективу масштабных бизнес-проектов как один из способов привлечь администрацию Трампа к возобновлению отношений с Москвой еще до завершения войны.

Часть этих инициатив опирается на предложения, которые специальный посланник Путина по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев обсуждал со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером во время предварительных контактов по мирному плану.

Однако переговорный процесс зашел в тупик из-за разногласий по территориальным требованиям России. Украина выступила против российских требований о территориальных уступках как предпосылках для дальнейших договоренностей.

По словам собеседника FT, знакомого с обсуждениями, российская сторона поначалу рассчитывала реализовать экономические инициативы после завершения войны, но впоследствии решила продвигать их уже в ходе переговорного процесса.

В то же время перспективы возвращения американского бизнеса в Россию остаются неопределенными. Препятствиями является отсутствие прогресса по прекращению войны, сохранению жесткой переговорной позиции Кремля и риска для компаний, которые могут возобновить деятельность на российском рынке.

Показателен пример ExxonMobil. Компания принимала участие в проекте "Сахалин-1" с долей 30%, но после потери актива сосредоточилась на переговорах по компенсации. По информации FT, в прошлом году ExxonMobil заявляла о таких переговорах, в то же время не планируя возобновлять деятельность в России.

Как экономические соглашения связаны с мирными переговорами

Вашингтон рассчитывает продвинуть обсуждение потенциального мирного соглашения в ходе трехсторонних переговоров с участием Украины и России, которые, по данным FT, планировали провести в Абу-Даби в следующем месяце.

Одним из ключевых вопросов должны стать гарантии безопасности обеих стран после завершения войны. По информации собеседников, ранее США связывали будущие гарантии для Украины с территориальными уступками, однако впоследствии дали понять, что не будут настаивать на передаче украинских территорий за столом переговоров.

Экономическое направление переговоров одновременно вызывает беспокойство в Европе. Европейские дипломаты заявляли американским коллегам о неприемлемости ослабления санкций или заключении бизнес-соглашений с Россией до завершения войны.

Один из европейских дипломатов, цитируемый FT, выразил сомнение, что экономические стимулы смогут убедить Путина изменить позицию. По его мнению, мотивы российского руководства выходят за пределы финансовых интересов и касаются вопросов контроля.

Бывший представитель администрации Трампа также подверг сомнению перспективы предложенных договоренностей. По его оценке, предыдущие попытки предложить Москве экономические стимулы не помогли преодолеть разногласия относительно условий завершения войны.

Таким образом, обсуждение потенциальных бизнес-проектов может стать одним из элементов переговоров между Вашингтоном и Москвой. Однако их реализация будет зависеть от дальнейшего хода мирного процесса, санкционных решений и готовности компаний возвращаться на российский рынок.

Напомним, на прошлой неделе премьер Болгарии отказался от участия своей страны в предоставлении новой финансовой помощи Украине. Он призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, подчеркнув, что каждый следующий день рискован и для мира, и для благосостояния, и для стабильности в Европе.

Кроме того, Венгрия, Чешская Республика и Словакия требуют освободить их от уплаты взносов в финансовые гарантии нового кредита Евросоюза для Украины.

Европейская комиссия изучает, как можно покрыть дефицит в финансировании Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.