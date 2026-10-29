Курс валют на 29 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевело на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.10.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 45,59 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,77 грн (-8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,53 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,25/ 46,65 Евро 50,50/ 51,88 Злотый 11,65/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,25/45,85 50,25/51,25 11,20/ 11,70 Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,50/ 51,30 11,20/ 11,70 ПУМБ 45,50/ 46,10 50,70/ 51,40 11,20/ 11,70 Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,50/ 51,30 11,20/ 11,70 Райффайзен 45,40/46,15 50,60/51,30

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.