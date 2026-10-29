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Курс валют на 29 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевело на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.10.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,59 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,77 грн (-8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,53 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,25/ 46,65
|Евро
|50,50/ 51,88
|Злотый
|11,65/ 11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,25/45,85
|50,25/51,25
|11,20/ 11,70
|Ощадбанк
|45,40/ 46,00
|50,50/ 51,30
|11,20/ 11,70
|ПУМБ
|45,50/ 46,10
|50,70/ 51,40
|11,20/ 11,70
|Укргазбанк
|45,40/ 46,00
|50,50/ 51,30
|11,20/ 11,70
|Райффайзен
|45,40/46,15
|50,60/51,30
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.