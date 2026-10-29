Зарплаты медиков в Украине могут возрасти: сколько планируют платить врачам и медсестрам

Министерство здравоохранения прорабатывает повышение минимальной зарплаты врачей до 30 тысяч гривен, а медсестер и медбратов – до 20 тысяч гривен. Изменения могут быть введены в 2027 году, однако окончательные суммы и сроки будут зависеть от бюджетного финансирования и решений правительства.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "РБК-Украина".

Какие минимальные зарплаты рассматривает Минздрав

Повышение оплаты труда медиков является одним из направлений работы министерства при подготовке программы медицинских гарантий на 2027 год. Среди задач также называют сохранение кадрового потенциала системы здравоохранения.

Для реализации этих планов Минздрав прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров №28 от 13 января 2023 года. Документ определяет минимальные уровни оплаты труда в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

В настоящее время рассматривают следующие ориентировочные размеры минимальной оплаты труда:

30 тыс. грн – для врачей, фармацевтов и других профессионалов в сфере здравоохранения;

20 тыс. грн – для среднего медицинского персонала, в том числе медицинских сестер и медицинских братьев.

Указанные суммы представляют собой предложения, которые еще предстоят пройти необходимые процедуры согласования. Окончательные параметры возможного повышения могут быть уточнены после определения источников финансирования.

Когда могут повысить зарплаты медикам

Введение новых минимальных выплат будет зависеть от финансовых возможностей государства и решений Кабинета Министров. Одним из ключевых факторов станет объем средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2027 год.

Минздрав планирует учитывать вопросы оплаты труда при распределении дополнительного финансирования по программе медицинских гарантий на следующий год.

Напомним, в 2026 году государство существенно увеличило финансирование экстренной медицинской помощи – на эти услуги в рамках Программы медицинских гарантий предусмотрено 13,1 млрд грн. Благодаря повышению капитационной ставки и введению новых коэффициентов средняя заработная плата врачей ЭМД уже в январе выросла до 38 тысяч гривен.