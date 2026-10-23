Для больниц прифронтовых общин предлагают отдельное финансирование

Для медицинских учреждений прифронтовых общин предлагают предусмотреть отдельное государственное финансирование с учетом рисков безопасности. Средства должны быть направлены на защиту больниц, резервное энергообеспечение и поддержку медицинских работников.

Как пишет Dilo, эти вопросы обсудили во время межрегионального круглого стола, организованного Ассоциацией прифронтовых городов и общин совместно с Харьковским городским советом и общественной организацией "Ассоциация фармацевтов Украины".

По итогам обсуждения глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов предложил к рассмотрению резолюцию с рекомендациями по финансированию медицины и обеспечению доступности лекарства на прифронтовых территориях. Среди предложений – предусмотрение необходимого финансирования при рассмотрении государственного бюджета на 2027 год.

После согласования документ планируют направить в Кабинет министров, Министерство здравоохранения, Национальную службу здоровья Украины и профильные комитеты Верховной Рады.

Как предлагают финансировать больницы

Ассоциация предлагает предусмотреть отдельное финансирование защищенной медицинской инфраструктуры, резервного электро- и теплоснабжения. Речь идет о дополнительных ресурсах, необходимых для непрерывной работы больниц в условиях обстрелов.

По словам Терехова, в Харькове в результате российских атак повреждены 44 из 49 коммунальных медицинских учреждений. Он считает, что при распределении государственных средств необходимо учитывать условия работы больниц в прифронтовых и тыловых общинах.

"Невозможно сегодня применять подход, при котором мы будем компенсировать всем одинаково", – подчеркнул он.

Межрегиональный круглый стол организовала Ассоциация прифронтовых городов и общин совместно с Харьковским городским советом и общественной организацией "Ассоциация фармацевтов Украины". Фото: пресс-служба ассоциации

Доплаты и страхование для медиков

Отдельный блок предложений касается сохранения медицинских кадров в прифронтовых общинах. Ассоциация предлагает рассмотреть доплаты за работу в условиях повышенного риска, страхование жизни и здоровья медицинских работников, компенсации и социальные гарантии.

По мнению участников обсуждения, такие меры должны помочь общинам содержать специалистов, работающих под угрозой обстрелов.

Президент ОО "Всеукраинская ассоциация инфекционистов" Ольга Голубовская также обратила внимание на необходимость государственного финансирования диагностики и лечения. По ее словам, местные бюджеты не могут самостоятельно покрыть все потребности медицинских учреждений, а расходы на обеспечение помощи пациентам не должны компенсироваться за счет зарплат медиков.

Какие изменения предлагают для аптек и доступности лекарств

Еще одно направление инициативы – поддержка аптек, продолжающих работать на прифронтовых территориях. Ассоциация предлагает разработать механизм государственной поддержки таких учреждений, поскольку обстрелы, повреждения инфраструктуры и усложненная логистика создают дополнительные риски для поставок медикаментов.

Среди других предложений – снижение ставки НДС с 7 до 5% на определенные категории товаров и увеличение финансирования государственных программ компенсации стоимости лекарственных средств.

Конкретный перечень товаров, к которым относится снижение НДС, в сообщении не уточняется.

Все эти инициативы имеют статус предложений. Окончательную редакцию резолюции должны согласовать, после чего ее направят на рассмотрение государственных органов.

В начале сентября в Киеве обсудили комплекс предложений Ассоциации прифронтовых городов и общин по борьбе с бедностью и усилению социальной защиты. Речь шла о доступности лекарств, поддержке ВПЛ, пересмотре соцстандартов и налоговых ставок на социально значимые товары.