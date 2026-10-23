Для лікарень прифронтових громад пропонують окреме фінансування

Для медичних закладів прифронтових громад пропонують передбачити окреме державне фінансування з урахуванням безпекових ризиків. Кошти мають спрямовувати на захист лікарень, резервне енергозабезпечення та підтримку медичних працівників.

Як повідомляє Dilo, ці питання обговорили під час міжрегіонального круглого столу, організованого Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з Харківською міською радою та громадською організацією "Асоціація фармацевтів України".

За підсумками обговорення голова асоціації, мер Харкова Ігор Терехов запропонував до розгляду резолюцію з рекомендаціями щодо фінансування медицини та забезпечення доступності ліків на прифронтових територіях. Серед пропозицій – передбачення необхідного фінансування під час розгляду державного бюджету на 2027 рік.

Після узгодження документ планують направити до Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України та профільних комітетів Верховної Ради.

Як пропонують фінансувати лікарні

Асоціація пропонує передбачити окреме фінансування захищеної медичної інфраструктури, резервного електро- й теплопостачання. Йдеться про додаткові ресурси, необхідні для безперервної роботи лікарень в умовах обстрілів.

За словами Терехова, у Харкові внаслідок російських атак пошкоджено 44 із 49 комунальних медичних закладів. Він вважає, що під час розподілу державних коштів необхідно враховувати умови роботи лікарень у прифронтових і тилових громадах.

"Неможливо сьогодні застосовувати підхід, за якого ми будемо компенсувати всім однаково", – наголосив він.

Міжрегіональний круглий стіл організувала Асоціація прифронтових міст та громад спільно з Харківською міською радою та громадською організацією "Асоціація фармацевтів України". Фото: пресслужба асоціації

Доплати та страхування для медиків

Окремий блок пропозицій стосується збереження медичних кадрів у прифронтових громадах. Асоціація пропонує розглянути доплати за роботу в умовах підвищеного ризику, страхування життя та здоров'я медичних працівників, компенсації й додаткові соціальні гарантії.

На думку учасників обговорення, такі заходи мають допомогти громадам утримувати фахівців, які працюють під загрозою обстрілів.

Президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська також звернула увагу на необхідність державного фінансування діагностики та лікування. За її словами, місцеві бюджети не можуть самостійно покрити всі потреби медичних закладів, а витрати на забезпечення допомоги пацієнтам не повинні компенсуватися коштом зарплат медиків.

Які зміни пропонують для аптек і доступності ліків

Ще один напрям ініціативи – підтримка аптек, які продовжують працювати на прифронтових територіях. Асоціація пропонує розробити механізм державної підтримки таких закладів, оскільки обстріли, пошкодження інфраструктури та ускладнена логістика створюють додаткові ризики для постачання медикаментів.

Серед інших пропозицій – зниження ставки ПДВ із 7% до 5% на визначені категорії товарів та збільшення фінансування державних програм компенсації вартості лікарських засобів.

Конкретний перелік товарів, яких може стосуватися зниження ПДВ, у повідомленні не уточнюється.

Наразі всі ці ініціативи мають статус пропозицій. Остаточну редакцію резолюції ще мають узгодити, після чого її направлять на розгляд державних органів.

На початку вересня у Києві обговорили комплекс пропозицій Асоціації прифронтових міст та громад щодо боротьби з бідністю та посилення соціального захисту. Йшлося про доступність ліків, підтримку ВПО, перегляд соцстандартів і податкових ставок на соціально значущі товари.