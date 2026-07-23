Терехов предложил снизить НДС на продукты первой необходимости до 5% по примеру Европы

В Украине необходимо снизить ставку НДС на продукты первой необходимости до 5% по примеру европейских стран. Такой шаг поможет сдержать рост цен и сделать базовые продукты и лекарства более доступными для населения.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов во время общения с жителями Харькова, в том числе пенсионерами, поднимавшими вопросы стоимости продуктов питания и медикаментов.

По его словам, нынешний уровень пенсий зачастую не позволяет покрывать даже базовые нужды.

"Я считаю, что сегодня нужно сделать совсем иначе. Нужно снижать НДС на продукты первой необходимости, например яйца и молоко, до 5%. Мы идем в Европу, а там снижен НДС. И тогда цены будут снижаться", – сказал Терехов.

Он также подчеркнул, что государство должно пересмотреть подходы к социальной поддержке населения, а одним из приоритетов должно стать повышение доходов граждан. В то же время, по его мнению, местные власти также должны использовать все возможности для поддержки своих жителей.

"Мы держим еще бесплатный проезд. А в Киеве – 30 грн. Как человек может выжить? Особенно пенсионеры. Пенсии нужно поднять – хотя бы до 6 тысяч, а минимальную заработную плату – до 10 тысяч гривен", – подчеркнул Терехов.

Кроме того, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин сообщил, что организация и в дальнейшем будет настаивать на принятии государственных решений, направленных на преодоление бедности, сдерживание цен и усиление социальной защиты. Он добавил, что ожидает от нового правительства конкретных решений.

Напомним, в Украине для большинства продуктов питания, в частности хлеба, молока и молочных продуктов, яиц, круп, мяса, овощей, фруктов и сахара, применяется стандартная ставка НДС в размере 20%. Сниженной ставки для продуктов первой необходимости законодательство не предусматривает.

В то же время ставка НДС 14% действует только для отдельных операций по поставке и импорту определенных видов сельскохозяйственной продукции, в частности, зерновых, масличных культур и живого скота. К розничным продажам большинства продуктов питания эта ставка не применяется.

Ранее Терехов рассказал о вызовах и приоритетах прифронтовых общин на пути в ЕС. По его словам, восстановление экономики, энергетическая устойчивость, развитие инфраструктуры и создание условий для возвращения людей после войны остаются среди ключевых задач.