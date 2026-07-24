Области получили накопители электроэнергии более чем на 9 млн евро

Министерство энергетики Украины доставило системы хранения электроэнергии в энергетические объекты и учреждения здравоохранения в шести областях. Стоимость оборудования превышает 9 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Накопители передали в Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Киевскую области.

Речь идет о системах на 1 МВт. Их доставили в энергетические объекты и региональные больницы после консультаций с руководителями областных военных администраций и энергетическими компаниями.

В Минэнерго отмечают, что оборудование должно обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры и усилить надежность электроснабжения.

Накопители будут использовать, в частности, для нужд:

тепловых электростанций;

гидроэнергетических объектов;

региональных больниц.

Оборудование стоимостью более 9 млн. евро передала швейцарская компания Tetra Laval International SA.

Напомним, в Украине упростили правила для хранения электроэнергии . Регулятор принял постановление № 789, существенно повышающее лимит мощности для безлицензионной деятельности по хранению энергии — с прежних 150 кВт сразу до 5 МВт, что призвано ускорить развитие распределенной генерации в стране.