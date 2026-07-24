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Области получили накопители электроэнергии более чем на 9 млн евро
Министерство энергетики Украины доставило системы хранения электроэнергии в энергетические объекты и учреждения здравоохранения в шести областях. Стоимость оборудования превышает 9 млн. евро.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.
Накопители передали в Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Киевскую области.
Речь идет о системах на 1 МВт. Их доставили в энергетические объекты и региональные больницы после консультаций с руководителями областных военных администраций и энергетическими компаниями.
В Минэнерго отмечают, что оборудование должно обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры и усилить надежность электроснабжения.
Накопители будут использовать, в частности, для нужд:
- тепловых электростанций;
- гидроэнергетических объектов;
- региональных больниц.
Оборудование стоимостью более 9 млн. евро передала швейцарская компания Tetra Laval International SA.
Напомним, в Украине упростили правила для хранения электроэнергии . Регулятор принял постановление № 789, существенно повышающее лимит мощности для безлицензионной деятельности по хранению энергии — с прежних 150 кВт сразу до 5 МВт, что призвано ускорить развитие распределенной генерации в стране.