Энергетические сториджи: почему они становятся необходимыми для бизнеса в Украине?

Сториджи для хранения электроэнергии — это не исключительно украинская тенденция, возникшая как реакция на аварийные отключения электроэнергии, это глобальный ответ на потребность более эффективного энергопотребления бизнесом. По прогнозам, в 2025 году глобальный рынок систем хранения энергии испытывает значительный рост из-за снижения стоимости батарей, большей интеграции источников возобновляемой энергии и поддержки правительств.

Если раньше хранение энергии было популярным исключительно в сочетании с генерирующими установками, такими как солнечные станции, то теперь сториджи все больше интегрируются в общую энергосистему. Почему так происходит, каковы преимущества сториджей и кому это нужно – давайте разбираться дальше.

Автономность, экономия и эффективное использование электроэнергии: какие стимулы для установки сториджей?

Хранение энергии в глобальном масштабе растет по четырем причинам. Во-первых, это эффективное использование электроэнергии. Электроэнергия имеет свою цену, и в разный период суток она имеет совершенно разную стоимость, если мы ее закупаем на рынке. Системы хранения позволяют превратить эти колебания в предпочтение.

Представим, у вас есть своя дополнительная генерирующая установка, скажем, солнечная электростанция. Тогда пик генерации ею энергии приходится на дневное время, когда солнце светит ярче всего. Это часто совпадает с моментами, когда электроэнергия в сети стоит дешевле из-за низкого спроса. В таком случае есть смысл сохранять электроэнергию, которую вы производите на предприятии, а в этот момент закупать самую дешевую из сети. Сохранившуюся энергию можно использовать в те часы, когда цены на нее самые высокие. Это не только снижает издержки, но и улучшает общую энергетическую эффективность.

Второе преимущество – это возможность сохранять свою дешевую электроэнергию. Сториджи – это большие батареи, которые подключены к сети и накапливают энергию, когда она находится в избытке, и высвобождают, когда она нужна. Например, если на вашем предприятии есть собственные генерирующие установки, как солнечная электростанция, которая в обеденные часы может производить больше электроэнергии, чем нужно, то использование сториджей позволяет сохранять эту энергию, а не отдавать ее в сеть.

Если вы хотите продавать свою производимую энергию в сеть – и такая стратегия тоже имеет право на существование – заметьте, что вы отдаете ее гораздо дешевле, чем покупаете. То есть финансовая эффективность от продаж электроэнергии значительно меньше, чем хранение ее и использование своей электроэнергии как таковой.

Третий важный аспект – это снижение пиковых нагрузок. На производстве время от времени появляются резкие скачки потребления электроэнергии. Из-за того, что мощности подключения могут быть недостаточными, скачки могут представлять проблему. В таком случае сториджи помогают выровнять пиковое потребление, временно взяв на себя нагрузку, а затем возвращают систему к нормальному режиму работы, используя сетевую энергию.

И четвертый элемент, особенно актуальный для Украины, — обеспечение электроэнергии в островном режиме, когда внешние источники энергии недоступны. Системы хранения энергии позволяют предприятию продолжать работу, используя сохраненную энергию, обеспечивая автономность в энергетическом снабжении.

Почему украинские предприятия все чаще выбирают внедрение сториджей?

Рынок систем хранения энергии в Украине сравнительно новый. Первая промышленная батарея мощностью 1 МВт была построена в 2021 году на территории Запорожской ТЭС в Энергодаре. Три года спустя ДТЭК инвестирует в сториджи €140 млн и планирует построить установки общей мощностью 200 МВт.

Хотя больших промышленных систем хранения электроэнергии пока насчитывается лишь несколько десятков, запросы на них растут экспоненциально, что свидетельствует о быстром росте рынка. По сравнению с развитием солнечной энергетики, развитие систем хранения энергии гораздо стремительнее, поскольку многие бизнесы уже знакомы с генерирующими системами и заинтересованы в дополнительных возможностях оптимизации энергопотребления.

Установление таких систем не только дает предприятиям возможность стать энергетически независимыми, но и обеспечивает значительное конкурентное преимущество, что и является ключевой причиной быстрого развития рынка сториджей в мире. В Украине, где энергетическая независимость особенно актуальна, сториджи становятся популярными не только из-за потенциальной экономии, но и как надежный способ обеспечения стабильности в работе предприятия в условиях нестабильного энергоснабжения.

Какова окупаемость, подготовка и сроки реализации сториджей?

Сториджи имеют период окупаемости около пяти лет. Кроме того, они финансово выгодны для бизнеса, поскольку в Украине действуют финансовые программы и льготы , что делает их еще более привлекательными.

Но прежде, чем устанавливать систему, нужно правильно оценить потребность в энергии. Солнечную электростанцию значительно легче интегрировать в бизнес, и при этом почти нет ошибок. Сториджи же представляют собой более сложное техническое решение. Каждый проект уникален, и определить, сколько энергии вам понадобится, можно только общаясь как с производителями, так и с инсталляторами. Это вопрос не только техники, но и понимания ваших бизнес-потребностей.

Системы хранения энергии имеют длительное время доставки – от двух до трех месяцев. За это время обычно завершаются все проектные работы. Когда оборудование наконец-то прибудет, на его установку и наладку уходит еще две недели.

Сториджи – шаг к энергетической независимости вашего бизнеса.

Чем дороже электроэнергия, тем более качественно и эффективно мы учимся работать с собственными энергетическими ресурсами, что мы уже видим в Украине. А учитывая стремительный рост глобального интереса к сториджам, украинским предприятиям важно не упустить возможность быть среди лидеров и пользоваться преимуществами, которые предлагают системы хранения энергии.