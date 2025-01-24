Енергетичні стореджі: чому вони стають необхідними для бізнесу в Україні?

Стореджі для зберігання електроенергії — це не винятково українська тенденція, яка виникла як реакція на аварійні відключення електроенергії, це глобальна відповідь на потребу ефективнішого енерговикористання бізнесом. За прогнозами, у 2025 році глобальний ринок систем зберігання енергії зазнає значного зростання через зниження вартості батарей, більшу інтеграцію джерел відновлюваної енергії та підтримку урядів.

Якщо раніше зберігання енергії було популярним виключно у поєднання з генеруючими установками, такими як сонячні станції, то тепер стореджі все більше інтегруються в загальну енергосистему. Чому так відбувається, які переваги стореджів і кому це потрібно — давайте розбиратися далі.

Автономність, економія і ефективне використання електроенергії: які є стимули для встановлення стореджів?

Зберігання енергії в глобальному масштабі зростає завдяки чотирьом причинам. По-перше, це ефективне використання електроенергії. Електроенергія має свою ціну, і в різний період доби вона має абсолютно різну вартість, якщо ми її закуповуємо на ринку. Системи зберігання дозволяють перетворити ці коливання на перевагу.

Уявімо, у вас є своя додаткова генеруюча установка, скажімо, сонячна електростанція. Тоді пік генерації нею енергії припадає на денний час, коли сонце світить найяскравіше. Це часто збігається з моментами, коли електроенергія в мережі коштує дешевше через низький попит. У такому випадку є сенс зберігати електроенергію, яку ви виробляєте на підприємстві, а в цей момент закуповувати найдешевшу з мережі. Збережену енергію можна використовувати в ті години, коли ціни на неї найвищі. Це не тільки знижує витрати, але й покращує загальну енергетичну ефективність.

Друга перевага — це можливість зберігати свою дешеву електроенергію. Стореджі — це великі батареї, які підключені до мережі та накопичують енергію, коли вона у надлишку, і вивільняють, коли вона потрібна. Наприклад, якщо на вашому підприємстві є власні генеруючі установки, як от сонячна електростанція, яка в обідні години може виробляти більше електроенергії, ніж потрібно, то використання стореджів дозволяє зберігати цю енергію, а не віддавати її в мережу.

Якщо ви хочете продавати свою вироблену енергію в мережу — і така стратегія теж має право на існування — зауважте, що ви віддаєте її набагато дешевше, ніж купуєте. Тобто фінансова ефективність від продажу електроенергії значно менша, ніж зберігання її і використання своєї електроенергії як такої.

Третій важливий аспект — це зниження пікових навантажень. На виробництві час від часу виникають різкі скачки споживання електроенергії. Через те, що потужності підключення можуть бути недостатніми, скачки можуть становити проблему. У такому випадку стореджі допомагають вирівняти пікове споживання, тимчасово взявши на себе навантаження, а потім повертають систему до нормального режиму роботи, використовуючи мережеву енергію.

І четвертий елемент, особливо актуальний для України, — це забезпечення електроенергії в острівному режимі, коли зовнішні джерела енергії недоступні. Системи зберігання енергії дозволяють підприємству продовжувати працювати, використовуючи збережену енергію, забезпечуючи автономність в енергетичному постачанні.

Чому українські підприємства дедалі частіше обирають впровадження стореджів?

Ринок систем зберігання енергії в Україні є порівняно новим. Перша промислова батарея потужністю 1 МВт була побудована у 2021 році на території Запорізької ТЕС у Енергодарі. Три роки потому ДТЕК інвестує в стореджі €140 млн і планує побудувати установки загальною потужністю 200 МВт.

Хоча великих промислових систем зберігання електроенергії поки що налічується лише декілька десятків, запити на них ростуть експоненційно, що свідчить про швидке зростання ринку. У порівнянні з розвитком сонячної енергетики, розвиток систем зберігання енергії є набагато стрімкішим, оскільки чимало бізнесів вже знайомі з генеруючими системами і зацікавлені у додаткових можливостях оптимізації енергоспоживання.

Встановлення таких систем не тільки дає підприємствам можливість стати енергетично незалежними, але й забезпечує значну конкурентну перевагу, що власне і є ключовою причиною швидкого розвитку ринку стореджів у світі. В Україні, де енергетична незалежність є особливо актуальною, стореджі стають популярними не тільки через потенційну економію, а й як надійний спосіб забезпечення стабільності в роботі підприємства в умовах нестабільного енергопостачання.

Якою є окупність, підготовка і терміни реалізації стореджів?

Стореджі мають період окупності близько п'яти років. Крім того, вони фінансово вигідні для бізнесу, оскільки в Україні діють фінансові програми та пільги, що робить їх ще більш привабливими.

Та перш ніж встановлювати систему, потрібно правильно оцінити потребу в енергії. Сонячну електростанцію значно легше інтегрувати в бізнес, і при цьому майже не виникає помилок. Стореджі ж являють собою більш складне технічне рішення. Кожен проєкт унікальний, і визначити, скільки енергії вам знадобиться, можна лише спілкуючись як з виробниками, так й з інсталяторами. Це питання не тільки техніки, але й розуміння ваших бізнес-потреб.

Системи зберігання енергії мають тривалий час доставки — від двох до трьох місяців. Протягом цього часу зазвичай завершуються всі проєктні роботи. Коли обладнання нарешті прибуде, на його встановлення й налагодження потрібно ще два тижні.

Стореджі — крок до енергетичної незалежності вашого бізнесу

Чим дорожча стає електроенергія, тим більш якісно та ефективно ми вчимося працювати з власними енергетичними ресурсами, що ми вже бачимо в Україні. А враховуючи стрімке зростання глобального інтересу до стореджів, українським підприємствам важливо не втратити можливість бути серед лідерів і користуватися перевагами, які пропонують системи зберігання енергії.