Зарплати медиків в Україні можуть зрости: скільки планують платити лікарям і медсестрам

Міністерство охорони здоров’я опрацьовує підвищення мінімальної зарплати лікарів до 30 тисяч гривень, а медсестер і медбратів - до 20 тисяч гривень. Зміни можуть запровадити у 2027 році, однак остаточні суми та строки залежатимуть від бюджетного фінансування й рішень уряду.

Як пише Dilo, про це повідомляє "РБК-Україна".

Які мінімальні зарплати розглядає МОЗ

Підвищення оплати праці медиків є одним із напрямів роботи міністерства під час підготовки програми медичних гарантій на 2027 рік. Серед завдань також називають збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров’я.

Для реалізації цих планів МОЗ опрацьовує зміни до постанови Кабінету Міністрів № 28 від 13 січня 2023 року. Документ визначає мінімальні рівні оплати праці в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Наразі розглядають такі орієнтовні розміри мінімальної оплати праці:

30 тис. грн - для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;

20 тис. грн - для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Зазначені суми є пропозиціями, які ще мають пройти необхідні процедури погодження. Остаточні параметри можливого підвищення можуть уточнити після визначення джерел фінансування.

Коли можуть підвищити зарплати медикам

Запровадження нових мінімальних виплат залежатиме від фінансових можливостей держави та рішень Кабінету міністрів. Одним із ключових чинників стане обсяг коштів, передбачений у Державному бюджеті України на 2027 рік.

МОЗ планує враховувати питання оплати праці під час розподілу додаткового фінансування за програмою медичних гарантій на наступний рік.

Нагадаємо, у 2026 році держава суттєво збільшила фінансування екстреної медичної допомоги - на ці послуги в межах Програми медичних гарантій передбачили 13,1 млрд грн. Завдяки підвищенню капітаційної ставки та запровадженню нових коефіцієнтів середня заробітна плата лікарів ЕМД уже в січні зросла до 38 тисяч гривень.