На конференції Technovation у Києві обговорили використання цифрових інструментів у клієнтському сервісі

Під час конференції Technovation у Києві обговорили використання штучного інтелекту та цифрових інструментів для обробки звернень клієнтів, аналізу даних і організації роботи компаній.

Як пише Dilo, про досвід застосування таких технологій розповів генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Артем Конік.

За його словами, протягом останніх семи років компанія розвивала цифрову інфраструктуру для взаємодії зі споживачами та торговельними партнерами. Нині контакт-центр і чати щороку обробляють близько 2,8 млн звернень і контактів, а сервіси забезпечують майже мільйон доставок.

"Ми активно використовуємо штучний інтелект, який допомагає не лише реагувати на проблеми споживачів, а й прогнозувати їх потреби. Це дозволяє нам підвищувати якість сервісу та зменшувати навантаження на команди", – сказав він.

Генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Артем Конік. Фото надане пресслужбою компанії

Також гендиректор компанії додав, що цифрові системи допомагають опрацьовувати великі обсяги інформації та організовувати роботу контакт-центру.

Окрему увагу спікер приділив цифровій взаємодії з торговельними партнерами. За його словами, компанія використовує мобільний застосунок для комунікації з понад 25 тис. представників роздрібної торгівлі. Через нього передають повідомлення та організовують інформаційну взаємодію.

Ще однією темою виступу стало використання цифрових технологій для організації роботи в умовах воєнних ризиків. Зокрема, Конік розповів про дистанційну взаємодію з торговельними партнерами у прифронтових регіонах, де фізична присутність працівників може бути обмеженою.

Також, як він додає, компанія застосовує автоматизований моніторинг торговельних точок за допомогою камер. Це дає змогу отримувати інформацію дистанційно та зменшувати потребу в окремих виїздах персоналу.

На конференції обговорювалася низка питань, зокрема застосування ШІ в клієнтському сервісі. Фото надане пресслужбою "Філіп Морріс Україна"

Під час виступу Конік також звернув увагу на роль аналізу даних у плануванні операційних процесів. За його словами, цифрові системи використовуються не лише для опрацювання поточних звернень, а й для прогнозування ситуацій, які можуть потребувати додаткової уваги працівників.

Таким чином, серед порушених на конференції питань були застосування штучного інтелекту в клієнтському сервісі, автоматизація взаємодії з партнерами та використання дистанційних інструментів для організації роботи в умовах безпекових обмежень.

Нагадаємо, у травні 2026 року генеральним директором "Філіп Морріс Україна" було призначено Артема Коніка. На цій посаді він змінив Максима Барабаша.