До 1 млн тонн зерна з України: як ООН планує підтримати аграрний експорт

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) готова придбати до 1 млн тонн українського зерна для гуманітарних операцій за умови наявності необхідного фінансування та логістичних можливостей. Сторони також обговорили альтернативні маршрути експорту агропродукції та інвестиційну підтримку українських аграрних підприємств.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

ООН розглядає закупівлю українського зерна

Під час переговорів сторони обговорили перспективи експорту української агропродукції в умовах обмежень у роботі портів, розвиток альтернативних логістичних маршрутів та реалізацію гуманітарних програм Всесвітньої продовольчої програми.

Окрему увагу приділили ініціативі Food from Ukraine, спрямованій на підтримку постачання української продовольчої продукції для гуманітарних потреб.

У WFP підтвердили готовність і надалі закуповувати українське зерно та організовувати його перевезення альтернативними маршрутами, зокрема через румунський порт Констанца. Водночас можливий обсяг закупівель залежатиме від фінансових ресурсів програми та доступності логістики.

Як Україна експортує зерно в умовах обмежень

До блокади морських портів близько 90% української агропродукції експортували морським транспортом. Нині частину поставок перенаправили на альтернативні маршрути, зокрема через Дунай та порт Констанца.

За даними, озвученими під час обговорення, ці напрямки забезпечують близько половини необхідних обсягів перевезень. Однак транспортування такими маршрутами потребує більше часу та коштів, а їхньої пропускної спроможності недостатньо для повноцінної заміни морського експорту.

За таких умов одним із ключових завдань для України залишається збереження врожаю, розвиток переробки та забезпечення доступу аграрної продукції до зовнішніх ринків.

WFP та IFC готують інвестиційний інструмент для українського агросектору

Паралельно Всесвітня продовольча програма ООН разом із Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) працює над створенням інвестиційного інструменту World Food Invest Ukraine обсягом 50 млн доларів.

Ініціатива передбачає підтримку підприємств, що працюють у прифронтових регіонах. Йдеться, зокрема, про агровиробників, переробні підприємства та операторів, які займаються зберіганням продукції.

Фінансова підтримка має сприяти збереженню виробничих потужностей і стабільності агропродовольчого сектору в умовах воєнних ризиків.

Таким чином, співпраця з WFP охоплює як потенційні закупівлі українського зерна для гуманітарних потреб, так і пошук логістичних рішень та інструментів фінансування для українських аграрних підприємств.

Нагадаємо, Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок вантажівок із зерном на територію країн ЄС.