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До 1 млн тонн зерна из Украины: как ООН планирует поддержать аграрный экспорт

зерно
ООН готова закупить до 1 млн тонн зерна

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) готова приобрести до 1 млн. тонн украинского зерна для гуманитарных операций при наличии необходимого финансирования и логистических возможностей. Стороны также обсудили альтернативные маршруты по экспорту агропродукции и инвестиционную поддержку украинских аграрных предприятий.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

ООН рассматривает закупку украинского зерна

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы экспорта украинской агропродукции в условиях ограничений в работе портов, развитие альтернативных логистических маршрутов и реализации гуманитарных программ Всемирной продовольственной программы.

Отдельное внимание было уделено инициативе Food from Ukraine, направленной на поддержку поставок украинской продовольственной продукции для гуманитарных нужд.

В WFP подтвердили готовность и дальше закупать украинское зерно и организовывать его перевозку альтернативными маршрутами, в частности через румынский порт Констанца. В то же время, возможный объем закупок будет зависеть от финансовых ресурсов программы и доступности логистики.

Как Украина экспортирует зерно в условиях ограничений

В блокаду морских портов около 90% украинской агропродукции экспортировали морским транспортом. В настоящее время часть поставок была перенаправлена на альтернативные маршруты, в частности через Дунай и порт Констанца.

По данным, озвученным в ходе обсуждения, эти направления обеспечивают около половины необходимых объемов перевозок. Однако транспортировка по таким маршрутам требует больше времени и средств, а их пропускной способности недостаточно для полноценной замены морского экспорта.

В таких условиях одной из ключевых задач для Украины остается сохранение урожая, развитие переработки и обеспечение доступа аграрной продукции к внешним рынкам.

WFP и IFC готовят инвестиционный инструмент для украинского агросектора

Параллельно Всемирная продовольственная программа ООН вместе с Международной финансовой корпорацией (IFC) работает над созданием инвестиционного инструмента World Food Invest Ukraine в 50 млн долларов.

Инициатива предусматривает поддержку предприятий, работающих в прифронтовых регионах. Речь идет, в частности, об агропроизводителях, перерабатывающих предприятиях и операторах, занимающихся хранением продукции.

Финансовая поддержка должна способствовать сохранению производственных мощностей и стабильности агропродовольственного сектора в условиях военных рисков.

Таким образом сотрудничество с WFP охватывает как потенциальные закупки украинского зерна для гуманитарных нужд, так и поиск логистических решений и инструментов финансирования для украинских аграрных предприятий.

Напомним, что Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенных проверок грузовиков с зерном на территорию стран ЕС.

Автор:
Ольга Опенько

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