Імпорт коксу в Україну обвалився на 80% через зупинку меткомбінатів

Україна у вересні 2026 року скоротила імпорт коксу та напівкоксу на 81% порівняно із серпнем — до 8 тис. тонн. У річному вимірі падіння становило 86%. Причиною стало припинення роботи великих металургійних підприємств після російських обстрілів у серпні-вересні, через що різко зменшилася потреба в сировині.

Про це інформує Dilo з посиланням на розрахунки GMK Center.

Витрати на імпорт коксу у вересні скоротилися до $3 млн — на 80% порівняно з попереднім місяцем та на 85% у річному вимірі.

За підсумками січня-вересня Україна імпортувала 461 тис. тонн коксу та напівкоксу, що на 6% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Загальні витрати на імпорт скоротилися також на 6% — до $156 млн.

Майже весь кокс Україна купує в Польщі

Основним постачальником залишається Польща. За дев'ять місяців звідти ввезли 425 тис. тонн коксу на $148 млн.

Це понад 90% загального обсягу імпорту.

Ще 29 тис. тонн Україна імпортувала з Колумбії та 7 тис. тонн — із Чехії.

Залежність від імпортного коксу залишається значною через втрату частини українських вуглевидобувних та коксохімічних потужностей під час війни.

За оцінками GMK Center, у 2013-2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%, а виробництво коксу — майже на 85%.

Для підтримання виробництва близько 6,5 млн тонн сталі та 1,3 млн тонн товарного чавуну Україні потрібно приблизно 3,2 млн тонн коксу на рік.

Нагадаємо, у серпні та вересні російські війська завдали масованих ударів по "Запоріжсталі" та "Каметсталі". Після атак обидва підприємства були зупинені, а "Метінвест" почав готувати скорочення витрат і персоналу через пошкодження виробництва та блокування портів.