Україна може втратити металургію ще до відбудови: у "Метінвесті" назвали причини

Українська металургія ризикує не зберегти достатньо виробничих потужностей до початку масштабного післявоєнного відновлення. Серед головних загроз галузі у "Метінвесті" називають руйнування підприємств через російські атаки, кадровий дефіцит, а також нові квоти ЄС та механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM.

Як інформує Dilo, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву керівника офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександра Водовіза.

"В металургії половина підприємств збанкрутувала. Й не через війну… Чи готова металургія забезпечити recovery? Давайте доживемо до того recovery, бо так, як все йде, не доживемо", — заявив Водовіз на четвертому експортному форумі "Економічної правди".

За його словами, збитки українських металургійних підприємств через війну вимірюються вже не мільйонами, а мільярдами доларів.

Для участі галузі у післявоєнному відновленні країни необхідно буде не лише відбудувати виробничі потужності, а й вирішити проблему дефіциту персоналу.

У "Метінвесті" зазначають, що кадрова проблема існувала ще до повномасштабної війни, коли українські працівники переходили на європейські підприємства. Наразі група намагається зберігати персонал попри збитки.

Квоти ЄС становлять близько 40% торішнього експорту

Ще одним критичним фактором для галузі у "Метінвесті" називають умови доступу до ринку Європейського Союзу.

За словами Водовіза, нинішні квоти для української металопродукції становлять близько 40% від обсягів експорту минулого року.

Металургійний сектор України підтримує стратегічну інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, однак у "Метінвесті" критикують одночасне запровадження жорстких імпортних квот і CBAM без урахування втрат, яких українські підприємства зазнали через війну.

Водовіз наголосив, що для галузі критично важливо принаймні зберегти доступ до європейського ринку на рівні 2025 року.

Підприємства продовжують потерпати від атак

Ситуацію ускладнюють регулярні російські удари по промислових об'єктах.

Водовіз навів як приклад "Запоріжсталь", яка нещодавно знову зазнала ракетної атаки. За його словами, майже всі українські металургійні підприємства тією чи іншою мірою пошкоджені або мають проблеми з роботою.

До повномасштабної війни Україна виробляла близько 40 млн тонн сталі на рік. Після російського вторгнення виробництво скоротилося приблизно до 7,5 млн тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні експорт металопрокату обвалився на 80% у місячному вимірі. Нові тарифні квоти ЄС стали одним із ключових факторів тиску на українських виробників.