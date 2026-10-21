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Експорт українського металопрокату обвалився на 80%: скільки втратили металурги

металургія
Експорт українського металопрокату обвалився / "Метінвест"

У січні–вересні 2026 року українські металургійні компанії експортували 331 тис. тонн довгого прокату — на 51% менше, ніж за аналогічний період торік. Валютна виручка від цих поставок скоротилася на 46%, до $253 млн. У вересні падіння експорту прискорилося до 81% у річному вимірі.

Про це інформує Dilo з посиланням на розрахунки GMK Center.

У вересні українські компанії відвантажили за кордон 19,3 тис. тонн довгого металопрокату. Це на 37% менше, ніж у серпні, та на 81% менше, ніж у вересні 2025 року.

Найсильніше за місяць скоротився експорт катанки — до 3 тис. тонн. Це на 64% менше, ніж у серпні, та на 94% менше у річному вимірі.

Поставки арматури у вересні становили 5,1 тис. тонн, скоротившись на 35% за місяць та на 86% за рік. Експорт дроту з нелегованої сталі впав до 3,6 тис. тонн — на 52% та 63% відповідно.

Фото 2 — Експорт українського металопрокату обвалився на 80%: скільки втратили металурги

Польща залишається одним із ключових ринків

За дев'ять місяців Україна експортувала 110 тис. тонн катанки, що на 61% менше, ніж торік. Серед основних покупців були Польща, Литва та Румунія.

Експорт арматури скоротився на 58% — до 108,5 тис. тонн. Найбільше продукції поставили до Польщі — 70 тис. тонн, ще 29 тис. тонн — до Молдови та 4 тис. тонн — до Литви.

Поставки дроту з нелегованої сталі становили 69 тис. тонн, скоротившись на 29%. Основними ринками стали Польща, Німеччина та Молдова.

У вересні валютна виручка від експорту довгого прокату становила лише $17 млн — на 34% менше, ніж у серпні, та на 74% менше, ніж роком раніше.

Для порівняння, у 2025 році українські металургійні підприємства наростили експорт довгого прокату на 45,4% — до 892,1 тис. тонн, а валютну виручку — на 34,9%, до $609,8 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запроваджені Євросоюзом тарифні квоти скоротили український експорт металопрокату приблизно на 60%. За оцінкою GMK Center, для довгого прокату це означає скорочення виробництва приблизно на 25%.

Автор:
Тетяна Гойденко

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