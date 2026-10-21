Экспорт украинского металлопроката рухнул на 80%: сколько потеряли металлурги

В январе-сентябре 2026 года украинские металлургические компании экспортировали 331 тыс. тонн длинного проката — на 51% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Валютная выручка от этих поставок сократилась на 46% до $253 млн. В сентябре падение экспорта ускорилось до 81% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расчеты GMK Center.

В сентябре украинские компании отгрузили за границу 19,3 тыс. тонн длинного металлопроката. Это на 37% меньше, чем в августе и на 81% меньше, чем в сентябре 2025 года.

Сильнее всего за месяц сократился экспорт катанки – до 3 тыс. тонн. Это на 64% меньше, чем в августе, и на 94% меньше в годовом исчислении.

Поставки арматуры в сентябре составили 5,1 тыс. тонн, сократившись на 35% в месяц и на 86% в год. Экспорт проволоки из нелегированной стали упал до 3,6 тыс. тонн – на 52% и 63% соответственно.

Польша остается одним из ключевых рынков

За девять месяцев Украина экспортировала 110 тыс. тонн катанки, что на 61% меньше, чем в прошлом. Среди основных покупателей были Польша, Литва и Румыния.

Экспорт арматуры сократился на 58% - до 108,5 тыс. тонн. Больше всего продукции поставили в Польшу – 70 тыс. тонн, еще 29 тыс. тонн – в Молдову и 4 тыс. тонн – в Литву.

Поставки проволоки из нелегированной стали составили 69 тыс. тонн, сократившись на 29%. Основными рынками стали Польша, Германия и Молдова.

В сентябре валютная выручка от экспорта длинного проката составила всего $17 млн — на 34% меньше, чем в августе, и на 74% меньше, чем годом ранее.

Для сравнения, в 2025 году украинские металлургические предприятия нарастили экспорт длинного проката на 45,4% – до 892,1 тыс. тонн, а валютную выручку – на 34,9%, до $609,8 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что введенные Евросоюзом тарифные квоты сократили украинский экспорт металлопроката примерно на 60%. По оценке GMK Center, для долгого проката это означает сокращение производства примерно на 25%.