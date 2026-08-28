Квоты ЕС обвалили украинский экспорт металла почти на 60%

Тарифные квоты Евросоюза, введенные с 1 июля 2026 г., сократили украинский экспорт металлопроката примерно на 60%. Об этом говорится в статье " Отрасль на грани: как идеальный шторм разрушает украинскую металлургию ", опубликованной на Delo.ua.

По оценке главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, сокращение экспорта на 60% означает падение выпуска плоского проката на 35–40%, а долгого — на 25%. Найти альтернативные рынки сбыта сложно: на всех открытых направлениях продолжается экспансия китайских производителей, а на ключевых для Украины рынках, таких как Турция, уже присутствует российская и китайская продукция.

Тарасенко отмечает, что Украина получила худшие условия, чем другие страны. Если для остальных государств квоты сократили примерно вдвое по отношению к предыдущим объемам, то украинским производителям выделили квоту менее 40% от фактического экспорта в прошлом году. Причиной стала методология расчета: Еврокомиссия брала за базу 2022-2024 годы, когда украинские поставки из-за полномасштабной войны были минимальными.

Последствия уже ощутимы на самых крупных предприятиях. Комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", для которого доля ЕС превышала 80% экспорта, за первое полугодие 2026 года прекратил поставки в ЕС, а другие компании в начале августа исчерпали квартальную квоту за первые недели.

По расчетам Тарасенко по четырем основным товарным группам, преференциальный доступ составил всего около 68 тыс. тонн, тогда как из-за квотирования отрасль потеряла около 1,5 млн тонн экспорта.

ЕС закрывает рынок для украинской стали

Квоты стали не единственным регуляторным ограничением со стороны ЕС. Параллельно с 2026 года для украинской металлургии начали действовать финансовые обязательства по механизму углеродной корректировки CBAM. В условиях войны, постоянных обстрелов и дефицита инвестиций предприятия объективно не могут проводить экологическую модернизацию для снижения углеродного следа, поэтому CBAM фактически создает для них дополнительный барьер доступа к европейскому рынку.

В то же время, окно для просмотра условий еще открыто. Как отмечается в статье, действующая регуляция ЕС принята всего на шесть месяцев. после чего будет действовать постоянная. Украинские компании и экономическая миссия при ЕС продолжают консультации с Еврокомиссией, доказывая, что Украина не представляет угрозы для европейского рынка и нуждается в поддержке. Ключевое требование отрасли — восстановить доступ украинской продукции к рынку ЕС или, по меньшей мере, увеличить квоты до уровня фактического экспорта 2024–2025 годов, а на время войны освободить Украину от квот и CBAM.

Украина может терять до $1,1 млрд в год из-за новых квот ЕС на сталь

Напомним, что, по оценке экспертов, новая система тарифных квот Европейского Союза на импорт стали может сократить экспорт украинской металлопродукции в ЕС на 1,3–1,5 млн тонн в год, что грозит потерями экспортной выручки в размере 850 млн – 1,1 млрд долларов.

Система тарифных квот (TRQ) предусматривает сокращение общих импортных квот ЕС на 46% по сравнению с объемами импорта в 2025 году. Для Украины ограничения еще более жесткие: индивидуальные квоты оказались на 60% ниже фактических поставок украинских производителей в прошлом году.

Украина получила индивидуальные квоты в девяти категориях стальной продукции. Только в категории нелегированных и других легированных холоднокатаных прутков квота превышает прошлогодний объем экспорта – на 19,5%. Во всех остальных сегментах предусмотрено сокращение.

Наибольшие ограничения претерпели:

горячекатаные листы и ленты — квота 483,5 тыс. тонн против около 1,31 млн. тонн экспорта в 2025 году (-63,1%);

катанка - 189,1 тыс. тонн против почти 380 тыс. тонн (-50,2%);

холоднокатаные листы - (-48,2%);

арматура - (-73,3%);

полые профили - (-85,4%);

бесшовные трубы из нержавеющей стали - (-42,4%);

другие бесшовные трубы - (-50,3%);

нелегированная проволока - (-29,7%).

В то же время, новые правила по-разному влияют на других экспортеров. В сегменте горячекатаного проката наибольшие сокращения, кроме Украины, получила Турция (-64%), тогда как Индия, Япония и Египет смогут увеличить поставки по сравнению с 2025 годом на 34%, 131% и 139% соответственно.