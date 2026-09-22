Трамп во время встречи с Зеленским заявил о двух вариантах окончания войны: один очень плохой

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН. Трамп очертил два возможных варианта окончания войны, один из которых может иметь очень плохие последствия, а другой способствовать развитию стран.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на трансляцию "Суспільне. Новини".

Открытая часть разговора в присутствии прессы длилась семь минут, после чего переговоры продолжились за закрытыми дверями. Оба лидера прибыли на встречу в составе официальных делегаций.

С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, спецпредставители президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию представляли глава ОП Кирилл Буданов, министр энергетики Денис Шмигаль, глава МИД Андрей Сибига, глава службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Завершить войну к зиме

"Я надеюсь, что мы сможем положить конец этой войне. Нам в этом поможет президент Трамп, и я думаю, это нужно сделать как можно скорее – пока не наступила зима", – сказал Зеленский в начале встречи.

По словам Трампа, для России тоже есть интерес завершить войну. Он заявил, что существует два варианта ее завершения: "Один очень плохой, другой такой, который может поднять страны до величия".

Заявления о соглашении и мирных перспективах

Во время общения с журналистами Дональда Трампа спросили, до сих пор ли он придерживается прошлогоднего заявления о том, что Украина может вернуть все свои территории.

"Я думаю, что они придут к соглашению. Я не хочу говорить, о каком именно соглашении идет речь", — ответил Дональд Трамп.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил американский коллегу за поддержку и отметил важность скорейшего урегулирования конфликта.

Обсуждение ударов по российским НПЗ

Президент США прокомментировал украинские удары по российским объектам инфраструктуры, отметив, что они оказали влияние на цены на дизельное топливо и стали серьезным испытанием для РФ. По словам Трампа, атаки по России "ударили очень серьезно", и этот вопрос планировалось подробно обсудить во время закрытых переговоров.

Президент США также добавил, что украинцы могут гордиться своей страной, назвав их "храбрыми воинами".

"Украинцы очень хорошие бойцы. Им действительно есть чем гордиться. Очень способные люди, очень сильное руководство", – сказал он.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма об "адских санкциях" против России.