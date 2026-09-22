Россия вторично уничтожила складской комплекс производителя туалетной бумаги известного бренда

Российские войска 22 сентября ракетным ударом вторично уничтожили складской комплекс компании Снежная Панда в Одесской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"22 сентября в результате вражеского удара был второй раз полностью уничтожен наш складской комплекс. Самое главное — люди живы и не пострадали", — отметили в компании.

Команда "Снежной Панды" работает над возобновлением деятельности и остается на связи. Других деталей по объему ущерба представители бренда не привели.

По информации ГСЧС Украины в Одесской области, в течение дня российские войска наносили удары по складским помещениям по разным адресам, что повлекло за собой масштабные пожары.

Предварительный удар по предприятию

Это не первое разрушение объектов компании из-за российских атак. Днем 1 июля войска РФ совершили баллистическую атаку по Одесской области. В результате попадания загорелись складские помещения компании "Снежная панда", где хранились туалетная бумага и минеральные удобрения.

Тогда на одном из складов пожар ликвидировали на начальной стадии на незначительной площади, тогда как другой состав потерпел разрушения, а огонь охватил тысячи квадратных метров.

О "Снежной Панде"

"Снежная Панда" ( Snow Panda ) - это популярный украинский санитарно-гигиенической продукции, который работает на рынке более 10 лет.

Продукцию выпускает ООО "Блуми" на мощностях ЧП "Омега Брокерс". Товары этой торговой марки представлены в большинстве крупных торговых сетей.

Напомним, 21 сентября в Одесской области после вражеских ударов вспыхнули складские помещения сети продуктовых супермаркетов.