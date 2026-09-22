Росія вдруге знищила складський комплекс виробника туалетного паперу відомого бренду

Російські війська 22 вересня ракетним ударом вдруге знищили складський комплекс компанії “Сніжна Панда” в Одеській області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба підприємства.

"22 вересня внаслідок ворожого удару було вдруге повністю знищено наш складський комплекс. Найголовніше — люди живі та не постраждали", — зазначили у компанії.

Команда "Сніжної Панди" наразі працює над відновленням діяльності та залишається на зв'язку. Інших деталей щодо обсягу збитків представники бренду не навели.

За інформацією ДСНС України в Одеській області, протягом дня російські війська завдавали ударів по складських приміщеннях за різними адресами, що спричинило масштабні пожежі.

Попередній удар по підприємству

Це не перша руйнація об'єктів компанії через російські атаки. Вдень 1 липня війська РФ здійснили балістичну атаку по Одеській області. Унаслідок того влучання загорілися складські приміщення компанії "Сніжна панда", де зберігалися туалетний папір та мінеральні добрива.

Тоді на одному зі складів пожежу ліквідували на початковій стадії на незначній площі, тоді як інший склад зазнав руйнувань, а вогонь охопив тисячі квадратних метрів.

Про "Сніжну Панду"

"Сніжна Панда" (Snow Panda) — це популярний український санітарно-гігієнічної продукції, який працює на ринку понад 10 років

Продукцію випускає ТОВ "Блумі" на потужностях ПП "Омега Брокерс". Товари цієї торгової марки представлені в більшості великих українських торговельних мереж.

Нагадаємо, 21 вересня на Одещині після ворожих ударів спалахнули складські приміщення мережі продуктових супермаркетів.