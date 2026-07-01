РФ вдарила балістикою по заводу, що виготовляє туалетний папір відомого бренду

Вдень 1 липня російські війська здійснили балістичну атаку по Одеській області. Унаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення компанії “Сніжна Панда”, де зберігалися туалетний папір і мінеральні добрива.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області.

Зазначається, що вогнеборці працювали в надскладних умовах, аби приборкати полум'я.

На одному зі складів пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії на незначній площі, тоді як інший склад зазнав колосальних руйнувань, де вогонь охопив тисячі квадратних метрів.

Йдеться про виробництво туалетного паперу "Сніжна Панда". Підприємство підтвердило інформацію про атаку на сторінці в Facebook.

"Сьогодні — важкий день для всієї нашої команди, адже вже 14 років "Сніжна Панда" створює затишок і дбає про комфорт у домівках українців. Саме тут був найважливіший хаб, звідки ми відправляли продукцію "Сніжної Панди" (а також товари інших наших брендів, таких як "Ніжний дотик", "Zoo Zoo", "Helper", "Helper Professional»") в усі куточки країни", - наголосили в компанії.

Там додали, що є постраждалі серед співробітників — зараз їм надається уся необхідна медична допомога.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 73 рятувальники та 18 одиниць техніки.

Одночасно надзвичайники гасили поле з пшеницею. Вогонь знищив 15 гектарів посівів, однак поширення полум'я вдалося не допустити. 35 гектарів майбутнього врожаю було врятовано.

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російська армія завдала удару по Києву ракетами та дронами. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень, — фармацевтичний завод "Дарниця".