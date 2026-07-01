РФ ударила баллистикой по заводу, производящему туалетную бумагу известного бренда

Днем 1 июля российские войска совершили баллистическую атаку по Одесской области. В результате попадания ракеты загорелись складские помещения компании "Снежная Панда", где хранились туалетная бумага и минеральные удобрения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.

Отмечается, что пожарные работали в сверхсложных условиях, чтобы обуздать пламя.

На одном из складов пожар удалось ликвидировать на начальной стадии на незначительной площади, тогда как другой состав потерпел колоссальные разрушения, где огонь охватил тысячи квадратных метров.

Речь идет о производстве туалетной бумаги "Снежная Панда". Предприятие подтвердило информацию об атаке на странице Facebook.

"Сегодня — тяжелый день для всей нашей команды, ведь уже 14 лет "Снежная Панда" создает уют и заботится о комфорте в домах украинцев. Именно здесь был самый важный хаб, откуда мы отправляли продукцию "Снежной Панды" (а также товары других наших брендов, таких как "Нежное прикосновение", "Нежное прикосновение", "Нежное прикосновение", Professional»") во все уголки страны", - подчеркнули в компании.

Там добавили, что есть пострадавшие среди сотрудников — сейчас им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

К ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 73 спасателя и 18 единиц техники.

Одновременно чрезвычайники гасили поле с пшеницей. Огонь уничтожил 15 гектаров посевов, однако распространение пламени удалось не допустить. 35 гектаров будущего урожая были спасены.

Напомним, в ночь на 28 июня российская армия нанесла удар по Киеву ракетами и дронами. Среди объектов, которые получили повреждения, — фармацевтический завод "Дарница".