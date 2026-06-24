Россия ударила по топливной и газовой инфраструктуре "Нафтогаза": часть объектов остановлена

Российские войска атаковали автозаправочные комплексы “Укрнафты” в трех областях и производственные активы группы "Нафтогаз" на Полтавщине. В результате ударов пострадала, а работу части объектов пришлось остановить.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компаний.

Под ударом оказалось несколько автозаправочных комплексов "Укрнафты" в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В результате атаки дрона-камикадзе серьезные ранения получила работница компании. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Из-за повреждений работу атакованных АЗК временно остановили.

Кроме того, российские беспилотники атаковали производственные активы Группы Нафтогаз в Полтавской области. По предварительным данным существенно повреждены объекты добычи и хранения природного газа.

Работа части производственных активов также приостановлена.

На одном из объектов возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС совместно со специалистами группы "Нафтогаз". Пострадавших среди персонала и спасателей нет.

В настоящее время идет оценка масштабов разрушений и нанесенного ущерба.

Напомним, в мае российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.