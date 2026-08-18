Какие подержанные автомобили из США покупают в Украине: самые популярные модели

В течение июля украинцы приобрели более 5,2 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 8% больше чем в июле 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества легковушек (49%) – бензиновые авто. Электромобили охватили 30%, а гибридным авто принадлежит 15%, дизельным и авто с ГБО – по 3%.

По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 5,8 года.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y – 500 ед.; Ford Escape – 465 ед.; Tesla Model 3 – 450 ед.; Nissan Rogue – 365 ед.; BMW X5 – 330 ед.

Заметим, в первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 22,3 тысячи подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.