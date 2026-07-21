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Среди украинцев растет спрос на подержанные автомобили из США: какие модели покупают
В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 22,3 тысячи подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества (57%) – бензиновые авто.
Электромобили охватили 22% рынка. Гибридным авто принадлежит – 13%, дизельным – 5%, а авто с ГБО – 3%.
В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в первом полугодии составляет 6,5 года.
Самые популярные модели
В Топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:
- Ford Escape – 2446 ед.;
- BMW X3 – 1644 ед.;
- Nissan Rogue – 1575 ед.;
- Tesla Model Y – 1446 ед.;
- BMW X5 – 1442 ед.
Напомним, в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.